Вернулся из США в Украину: что известно о младшем сыне Ющенко (фото)

Тарас Ющенко некоторое время проживал в США, где получил образование в области инженерии и научных технологий в престижном Массачусетском технологическом институте.

Ющенко-старший в эфире программы "Утро в большом городе" сообщил, что его младший сын вернулся домой.

Где сейчас младший сын Ющенко

Третий президент США рассказал, что сейчас Тарас уже находится в Киеве. Сын политика применяет свои знания в практике, работая в оборонной сфере страны.

"Он закончил обучение, работает в Киеве на одном очень интересном закрытом заводе, который работает на победу", — сказал Виктор Ющенко.

Более того, с возвращением юноши семья Ющенко, у которого пятеро детей и пятеро внуков, планирует совместную поездку в родное село президента — Хоружевку в Сумской области.

"Сейчас съехались все дети. Мы выбираем такой день, чтобы поменьше стреляли, и поедем. Все вместе! У меня пятеро детей и пять внуков, так что это немало", — добавил Виктор Андреевич.

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Михаил Поплавский, Екатерина Ющенко и Тарас Ющенко Фото: Facebook

Что известно о младшем сыне Ющенко

Тарас Викторович Ющенко – самый молодой сын третьего президента Украины и его жены Екатерины. По результатам международного тестирования юноша вошел в 1% самых умных детей планеты, получив приглашение от десяти ведущих мировых университетов.

Он выбрал обучение в одном из самых престижных технических вузов мира — Массачусетском технологическом институте (MIT). Тарас получил образование в области инженерии и научных технологий, фокусируясь на ракето- и самолетостроении. Более того, во время учебы работал в исследовательских лабораториях MIT над проектами восстановления легендарного украинского самолета "Мрия", уничтоженного в Гостомеле.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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