Повернувся із США в Україну: що відомо про молодшого сина Ющенка (фото)

Тарас Ющенко певний час проживав у США, де здобув освіту в галузі інженерії та наукових технологій у престижному Массачусетському технологічному інституті.

Ющенко-старший в ефірі програми "Ранок у великому місті" повідомив, що його молодший син повернувся додому.

Де зараз молодший син Ющенка

Третій президент США розповів, що зараз Тарас уже в Києві. Син політика застосовує свої знання на практиці, працюючи в оборонній сфері країни.

"Він закінчив навчання, працює в Києві на одному дуже цікавому закритому заводі, який працює на перемогу", — сказав Віктор Ющенко.

Ба більше, з поверненням юнака родина Ющенка, у якого п’ятеро дітей і п’ятеро онуків, планує спільну поїздку до рідного села президента — Хоружівки в Сумській області.

"Зараз з’їхалися всі діти. Ми обираємо такий день, щоб поменше стріляли, і поїдемо. Усі разом! У мене п’ятеро дітей і п’ятеро онуків, тож це чимало", — додав Віктор Андрійович.

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Михайло Поплавський, Катерина Ющенко та Тарас Ющенко Фото: Facebook

Що відомо про меншого сина Ющенка

Тарас Вікторович Ющенко — наймолодший син третього президента України та його дружини Катерини. За результатами міжнародного тестування юнак увійшов до 1% найрозумніших дітей планети, отримавши запрошення від десяти провідних світових університетів.

Він обрав навчання в одному з найпрестижніших технічних вишів світу — Массачусетському технологічному інституті (MIT). Тарас здобув освіту в галузі інженерії та наукових технологій, фокусуючись на ракето- та літакобудуванні. Ба більше, під час навчання працював у дослідницьких лабораторіях MIT над проєктами відновлення легендарного українського літака "Мрія", знищеного в Гостомелі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Ексневістку Віктора Ющенка Єлизавету обікрали на 3 мільйони гривень у Москві. Сестра Маші Єфросиніної проживає в Росії, де випадково дізналася, що на неї оформлено кредит.

Крім того, третього президента України помітили на київському ринку.