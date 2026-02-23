Українка зустріла Ющенка на ринку: як виглядає третій президент зараз (фото)

Третього президента України Віктора Ющенка помітили на київському ринку. 72-річного політика застали за покупкою мандаринів та розмовами з продавцем.

Українка на імʼя Людмила Архарова, яка "зловила" Віктора Андрійовича у столиці, розповіла про їхню зустріч у Threads 22 лютого.

Віктор Ющенко сходив на ринок

За словами очевидиці, політик був без охорони.

"Сьогодні на Столичному ринку зустріла Віктора Ющенка. Без охорони. Без метушні. Спокійно обирав фрукти. Видно — не випадковий гість, а постійний клієнт. Стояв, розмовляв із власником лавки — тим самим, у якого і я купую свої мандарини. Я ніколи не люблю "чіпляти" відомих людей. Але цього разу все сталося навпаки — пан Віктор сам заговорив зі мною, обійняв, почав жартувати й радити, де краще купувати. Я теж не розгубилася. Кажу: "10 кг мандаринів оптом для мене забагато. Може, візьмемо навпіл?" — розповіла жінка.

Ющенко на ринку Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях українці почали пригадувати, яким президентом був Ющенко, та міркувати, чому ж він ходить без охорони у воєнний час:

"Людина, завдяки якій світ знає про України, знає про комуністичні злочини, про голодомор. На маю думку, всі батьки і діти мають бути вдячні його уряду за впровадження ЗНО при поступленні у виші, це одне з найкращих рішеннь сучасної історії України".

"Це реально єдине прізвище на теоретичних виборах в 2026-му ,навпроти якого не соромно поставити галочку".

"Він найкраще, що трапилось з Україною. На жаль, Україна не була ще готова до нього".

"Чесно кажучи, це неправильно, що третій президент десь ходить без охорони. Особливо після вбивства Парубія. Росія зацікавлена в дестабілізації ситуації, в тому числі влаштовуючи теракти шляхом ліквідації українських публічних діячів".

