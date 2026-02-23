Украинка встретила Ющенко на рынке: как выглядит третий президент сейчас (фото)

Третьего президента Украины Виктора Ющенко заметили на киевском рынке. 72-летнего политика застали за покупкой мандаринов и разговорами с продавцом.

Украинка по имени Людмила Архарова, которая "поймала" Виктора Андреевича в столице, рассказала об их встрече в Threads 22 февраля.

Виктор Ющенко сходил на рынок

По словам очевидицы, политик был без охраны.

"Сегодня на Столичном рынке встретила Виктора Ющенко. Без охраны. Без суеты. Спокойно выбирал фрукты. Видно — не случайный гость, а постоянный клиент. Стоял, разговаривал с владельцем лавки — тем самым, у которого и я покупаю свои мандарины. Я никогда не люблю "цеплять" известных людей. Но в этот раз все произошло наоборот — господин Виктор сам заговорил со мной, обнял, начал шутить и советовать, где лучше покупать. Я тоже не растерялась. Говорю: "10 кг мандаринов оптом для меня многовато. Может, возьмем пополам?" — рассказала женщина.

Відео дня

Ющенко на рынке Фото: Threads

Ющенко на рынке Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях украинцы начали вспоминать, каким президентом был Ющенко, и рассуждать, почему же он ходит без охраны в военное время:

"Человек, благодаря которому мир знает об Украине, знает о коммунистических преступлениях, о голодоморе. По моему мнению, все родители и дети должны быть благодарны его правительству за внедрение ВНО при поступлении в вузы, это одно из лучших решений современной истории Украины".

"Это реально единственная фамилия на теоретических выборах в 2026-м, напротив которого не стыдно поставить галочку".

"Он лучшее, что случилось с Украиной. К сожалению, Украина не была еще готова к нему".

"Честно говоря, это неправильно, что третий президент где-то ходит без охраны. Особенно после убийства Парубия. Россия заинтересована в дестабилизации ситуации, в том числе устраивая теракты путем ликвидации украинских публичных деятелей".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дочь Виктора Ющенко поздравила отца с днем рождения.

Виталина Ющенко в свой 45-й день рождения кардинально сменила имидж.

Также Фокус писал о том, что экс-невестку третьего президента Елизавету обокрали на 3 миллиона гривен в Москве.