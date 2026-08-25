Павел Зибров показал свою воспетую в песнях Марину (фото)

Украинский певец Павел Зибров показался со своей женой Мариной по случаю ее дня рождения 25 августа.

Любимой народного артиста исполнилось 67 лет. В Instagram Павел Николаевич опубликовал фото с именинницей.

Павел Зибров обратился к жене

В частности, Зибров процитировал строчки из своей песни "Марина" и поблагодарил родителей любимой, благодаря которым она появилась на свет и украсила его жизнь.

"Прежде всего хочу поблагодарить твоих родителей за то, что подарили этому миру такую прекрасную девочку, которая стала моей женой, мамой нашей принцессы Дианы, моей музой, моим вдохновением и самым близким человеком. Ты невероятно красива — и не только снаружи. добрая, искренняя и очень сильная и справедливая женщина. Я горжусь тобой и ежедневно благодарю судьбу за то, что именно ты рядом со мной", — написал музыкант.

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Артист пожелал имениннице самого главного — здоровья и мирного неба над Украиной.

"А все остальное мы обязательно купим на Бессарабском рынке! Купайся в счастье, тони в любви, пусть сбываются все твои мечты и желания. А я всегда буду рядом — поддерживать, обнимать, беречь и любить тебя", — добавил Павел Николаевич.

Павел Зибров с женой Фото: Instagram

Личная жизнь Зиброва

Кстати, Павел Зибров женился на имениннице в 1994 году. Супруги стали родителями общей дочери Дианы. Также у артиста есть старший сын Сергей от предыдущих отношений, а сына жены Александра он официально усыновил.

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Кроме того, близкие певца подготовили необычный подарок для него.