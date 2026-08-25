Павло Зібров показав свою оспівану в піснях Марину (фото)

Український співак Павло Зібров показався зі своєю дружиною Мариною з нагоди її дня народження 25 серпня.

Коханій народного артиста виповнилося 67 років. В Instagram Павло Миколайович опублікував фото з іменинницею.

Павло Зібров звернувся до дружини

Зокрема, Зібров процитував рядки зі своєї пісні "Марина" та подякував батькам коханої, завдяки яким вона з’явилася на світ та прикрасила його життя.

"Найперше хочу подякувати твоїм батькам за те, що подарували цьому світу таку прекрасну дівчинку, яка стала моєю дружиною, мамою нашої принцеси Діани, моєю музою, моїм натхненням і найближчою людиною. Ти неймовірно красива — і не лише зовні. У тобі є та особлива краса, яка з роками стає тільки сильнішою. Ти талановита, мудра, добра, щира і дуже сильна та справедлива жінка. Я пишаюся тобою і щодня дякую долі за те, що саме ти поруч зі мною", — написав музикант.

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Артист побажав іменинниці найголовнішого — здоров’я та мирного неба над Україною.

"А все інше ми обов’язково купимо на Бессарабському ринку! Купайся в щасті, тoни в коханні, нехай здійснюються всі твої мрії та бажання. А я завжди буду поруч — підтримувати, обіймати, берегти й любити тебе", — додав Павло Миколайович.

Павло Зібров з дружиною Фото: Instagram

Особисте життя Зіброва

До речі, Павло Зібров одружився з іменинницею у 1994 році. Подружжя стало батьками спільної доньки Діани. Також в артиста є старший син Сергій від попередніх стосунків, а сина дружини Олександра він офіційно всиновив.

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