Туристов больше, чем местных: 10 мест Европы, страдающих от нашествия путешественников (фото)

Новый анализ данных Европейского Союза показал регионы Европы, где количество туристов существенно превышает численность местного населения. Согласно исследованию Евростата за 2024 год, абсолютными лидерами по количеству ночевок путешественников в расчете на одного жителя стали два греческих региона.

Анализ охватывает малые регионы ЕС с населением от 150 до 800 тысяч человек. Согласно данным, за разрывом между количеством гостей и местными жителями побеждают Греция, Италия, Хорватия и Испания, пишет The Independent.

Наиболее перегруженные туристами регионы

Южные Эгейские острова (Греция): Острова Киклады и Додеканес (в том числе Санторини и Родос) заняли первое место. В 2024 году здесь зафиксировали 41,5 миллиона ночевок на 326-328 тысяч жителей, что составляет около 127 ночевок на одного резидента.

Острова Киклады и Додеканес (в том числе Санторини и Родос) заняли первое место. В 2024 году здесь зафиксировали 41,5 миллиона ночевок на 326-328 тысяч жителей, что составляет около 127 ночевок на одного резидента. Ионические острова (Греция): Корфу, Закинф и соседние острова заняли второе место с показателем в 103 ночлега на жителя (свыше 20,5 миллиона ночевок на 200 тысяч населения).

Корфу, Закинф и соседние острова заняли второе место с показателем в 103 ночлега на жителя (свыше 20,5 миллиона ночевок на 200 тысяч населения). Южный Тироль (Италия): Ворота в Доломитовые Альпы заняли третье место с почти 69 ночевками туристов на одного местного жителя.

Ворота в Доломитовые Альпы заняли третье место с почти 69 ночевками туристов на одного местного жителя. Адриатическое побережье Хорватии: Побережье с курортами, Дубровником и Сплитом демонстрирует показатель в 67 ночевок на жителя.

Побережье с курортами, Дубровником и Сплитом демонстрирует показатель в 67 ночевок на жителя. Балеарские острова (Испания): Майорка и Ибица замыкают пятерку с показателем около 60 ночевок на резидента.

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Майорка в Испании Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Массовый наплыв отдыхающих уже провоцирует социальное напряжение. Сориентированные на летний отдых Балеарские острова стали центром масштабных протестов против чрезмерного туризма, где тысячи местных жителей выходят на улицы Пальмы и Сольера.

Текущая динамика свидетельствует о дальнейшем росте нагрузки: Банк Греции сообщил, что за период с января по июнь 2026 года страна приняла на 15,4% больше туристов, чем за аналогичный период в прошлом году.

На другом конце списка оказался французский заморский регион Майотта в Индийском океане. Там на одного жителя приходится всего пол ночевки туриста (в общей сложности 166 875 ночевок в год).

Топ 10 самых плотных туристических регионов ЕС

Южные Эгейские острова, Греция Ионические острова, Греция Южный Тироль, Италия Адриатическое побережье Хорватии Балеарские острова, Испания Крит, Греция Тироль, Австрия Алгарве, Португалия Канарские острова, Испания Зальцбург, Австрия

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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