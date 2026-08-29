Туристів більше, ніж місцевих: 10 місць Європи, які потерпають від навали мандрівників (фото)

Новий аналіз даних Європейського Союзу виявив регіони Європи, де кількість туристів суттєво перевищує чисельність місцевого населення. Згідно з дослідженням Євростату за 2024 рік, абсолютними лідерами за кількістю ночівель мандрівників у розрахунку на одного жителя стали два грецькі регіони.

Аналіз охоплює малі регіони ЄС з населенням від 150 до 800 тисяч осіб. Згідно з даними, за розривом між кількістю гостей і місцевих жителів перемагають Греція, Італія, Хорватія та Іспанія, пише The Independent.

Найбільш перевантажені туристами регіони

Південні Егейські острови (Греція): Острови Кіклади та Додеканес (зокрема Санторіні та Родос) посіли перше місце. У 2024 році тут зафіксували 41,5 мільйона ночівель на 326–328 тисяч жителів, що становить близько 127 ночівель на одного резидента.

Острови Кіклади та Додеканес (зокрема Санторіні та Родос) посіли перше місце. У 2024 році тут зафіксували 41,5 мільйона ночівель на 326–328 тисяч жителів, що становить близько 127 ночівель на одного резидента. Іонічні острови (Греція): Корфу, Закинф та сусідні острови посіли друге місце з показником у 103 ночівлі на жителя (понад 20,5 мільйона ночівель на 200 тисяч населення).

Корфу, Закинф та сусідні острови посіли друге місце з показником у 103 ночівлі на жителя (понад 20,5 мільйона ночівель на 200 тисяч населення). Південний Тіроль (Італія): Ворота до Доломітових Альп посіли третю сходинку з майже 69 ночівлями туристів на одного місцевого мешканця.

Ворота до Доломітових Альп посіли третю сходинку з майже 69 ночівлями туристів на одного місцевого мешканця. Адріатичне узбережжя Хорватії: Узбережжя з курортами, Дубровником та Сплітом демонструє показник у 67 ночівель на жителя.

Узбережжя з курортами, Дубровником та Сплітом демонструє показник у 67 ночівель на жителя. Балеарські острови (Іспанія): Майорка та Ібіца замикають п'ятірку з показником близько 60 ночівель на резидента.

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Майорка в Іспанії Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Масовий наплив відпочивальників уже провокує соціальну напругу. Зорієнтовані на літній відпочинок Балеарські острови стали осередком масштабних протестів проти надмірного туризму, де тисячі місцевих жителів виходять на вулиці Пальми та Сольєра.

Поточна динаміка свідчить про подальше зростання навантаження: Банк Греції повідомив, що за період з січня по червень 2026 року країна прийняла на 15,4% більше туристів, ніж за аналогічний період минулого року.

На протилежному кінці списку опинився французький заморський регіон Майотта в Індійському океані. Там на одного жителя припадає лише пів ночівлі туриста (загалом 166 875 ночівель за рік).

Топ 10 найщільніших туристичних регіонів ЄС

Південні Егейські острови, Греція Іонічні острови, Греція Південний Тіроль, Італія Адріатичне узбережжя Хорватії Балеарські острови, Іспанія Крит, Греція Тіроль, Австрія Алгарве, Португалія Канарські острови, Іспанія Зальцбург, Австрія

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