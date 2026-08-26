"Просто так тяжело": дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии актера (фото)

Румер Уиллис прошла "ужасный" генетический тест, чтобы определить риск развития болезни Альцгеймера, поскольку она переживает из-за деменции своего отца Брюса Уиллиса.

Актриса сотрудничала с Function — медицинской страховой компанией, предлагающей более 160 передовых лабораторных тестов, услуг и специализированных обследований. Она выбрала генетический тест компании APOE для определения риска развития болезни Альцгеймера в связи с диагнозом лобно-височной деменции у её отца.

Дочь Брюса Уиллиса сдала тест

"Я очень скучаю по своему папе. Я скучаю по тому, каким он был раньше. Бывают дни, когда просто так тяжело. Я стараюсь ставить во главу угла то, чтобы быть рядом с ним там, где он сейчас. Правда в том, что быть сильной — это научиться справляться с обоими делами одновременно", — рассказала 38-летняя Румер.

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Девушка призналась, что у неё "довольно средний" балл, а это значит, что "определённый риск есть, но он не запредельный".

Брюс Уиллис с женой Фото: Emma Heming Willis/Instagram

"Я прошла тест под названием APOE, который определяет риск развития болезни Альцгеймера, что, очевидно, довольно важно. Я решила пройти этот тест из-за семейного анамнеза", — призналась Румер.

Румер Уиллис Фото: Instagram @rumerwillis

У Брюса Уиллиса деменция

В 2023 году Брюсу поставили диагноз "лобно-височная деменция" (ЛВД) — всего через несколько месяцев после того, как он завершил актерскую карьеру из-за диагноза "афазия".

По словам Эммы Хеминг, болезнь сильно сказывается на коммуникативных и речевых навыках её мужа. Однако она опровергла распространённый миф, отметив, что болезнь пока не ухудшила память её мужа.

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