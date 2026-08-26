"Просто так важко": дочка Брюса Вілліса зробила зізнання про стан актора (фото)

Румер Вілліс пройшла "жахливий" генетичний тест, щоб визначити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, оскільки вона переживає деменцію свого батька Брюса Вілліса.

Акторка співпрацювала з Function, медичною страховкою, яка пропонує понад 160 передових лабораторних тестів, послуг та спеціалізованих оцінок. Вона обрала генетичний тест компанії APOE для визначення ризику розвитку хвороби Альцгеймера через діагноз лобно-скроневої деменції її батька.

Дочка Брюса Вілліса пройшла тест

"Я дуже сумую за своїм татом. Я сумую за іншою версією того, ким він був. Бувають дні, коли просто так важко. Я намагаюся пріоритезувати те, щоб бути присутньою там, де він зараз. Правда в тому, що бути сильною — це навчитися справлятися з обома речами одночасно", — розповіла 38-річна Румер.

Дівчина зізналася, що має "досить середній" бал, а це означає, що "певний ризик є, але він не божевільний".

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Брюс Вілліс з дружиною Фото: Emma Heming Willis/Instagram

"Я пройшла тест під назвою APOE, який перевіряє ваш ризик розвитку хвороби Альцгеймера, що, очевидно, досить важливо. Я хотіла перевірити це через сімейний анамнез", — зізналася Румер.

Румер Вілліс Фото: Instagram @rumerwillis

У Брюса Вілліса деменція

Брюсу поставили діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД) у 2023 році, лише через кілька місяців після того, як він завершив акторську кар'єру через діагноз афазії.

За словами Емми Гемінг, недуга сильно впливає на комунікативні та мовні навички її чоловіка. Проте вона спростувала популярний міф, наголосивши, що хвороба наразі не погіршила пам'ять її чоловіка.

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