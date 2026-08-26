"Из него делают икону": дочь Кузьмы Скрябина заступилась за отца (фото)
28-летняя дочь Кузьмы Скрябина Барбара не осталась в стороне, когда её покойного отца критиковали в сети.
В Threads девушка ответила хейтерам, попросив их уважать людей, которых уже нет в живых, и не выплескивать свой негатив в их сторону.
Дочь Кузьмы встала на защиту отца
Пользовательница сети написала, что ей не нравится сам Скрябин как личность, и её бесит, что из него "делают икону". Барбара ответила на это.
"Прошло столько лет, а вас до сих пор бесит человек, которого уже нет. Оставьте каждому право на собственное впечатление и мнение, а память о человеке — в покое", — написала девушка.
Интересно, что первый пост уже недоступен, но редакция Фокуса сохранила скриншот.
Впоследствии Барбара ответила ещё на несколько комментариев, отстаивая свою позицию.
"Не нравится — это право каждого. Но когда 23-летний человек, который не знал его лично, публично принижает память о нём ради собственного "непопулярного мнения", речь уже идёт не о музыкальных вкусах. Вопрос в элементарной человечности, эмпатии и уважении", — отметила косметолог.
Барбара подчеркнула, что её удивляет пренебрежительный тон в отношении покойного человека — её отца: "Не путайте свободу иметь собственное мнение с правом на отсутствие уважения".
Фокус обращался к Барбаре с просьбой о интервью, но она отказалась что-либо комментировать.
Кузьма Скрябин погиб в ДТП
Певец Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года недалеко от села Лозуватка Днепропетровской области, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Утром следующего дня Скрябин ехал обратно в Киев на внедорожнике Toyota Sequoia.
Автомобиль артиста столкнулся с молоковозом. Он погиб на месте. По официальной версии, машина выехала на встречную полосу из-за сложных погодных условий.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Отец Кузьмы Скрябина Виктор Кузьменко не верит в случайность смертельного ДТП.
- Маша Ефросинина эмоционально высказалась об Андрее Кузьменко, чем навлекла на себя критику.
Кроме того, Барбара Кузьменко до сих пор сожалеет, что отклонила предложение отца.