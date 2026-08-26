"З нього роблять ікону": дочка Кузьми Скрябіна заступилася за батька (фото)

28-річна дочка Кузьми Скрябіна Барбара не промовчала, коли її покійного тата критикували в мережі.

У Threads дівчина відповіла хейтерам з проханням поважати людей, яких уже немає в живих, не виплескуючи свій негатив у їхній бік.

Дочка Кузьми заступилася за батька

Користувачка мережі написала, що їй не подобається сама персона Скрябіна, і її бісить, що з нього "роблять ікону". Барбара відповіла на це.

"Стільки років минуло, а вас досі бісить людина, якої вже немає. Залиште кожному право мати власне враження та думку, а пам’ять про людину — у спокої", — написала дівчина.

Цікаво, що перший пост уже недоступний, але редакція Фокусу зберегла скріншот.

Дочка Кузьми заступилася за батька Фото: Threads

Згодом Барбара відповіла ще на кілька коментарів, відстоюючи свою позицію.

"Не подобається — право кожного. Але коли 23-річна людина, яка не знала його особисто, публічно знецінює пам’ять про нього заради власної "непопулярної думки", питання вже не в музичних смаках. Питання в елементарній людяності, емпатії та повазі", — зазначила косметологиня.

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Барбара наголосила, що її дивує зневажливий тон щодо покійної людини — її тата: "Не плутайте свободу мати власну думку з правом на відсутність поваги".

Дочка Кузьми Скрябіна Барбара Фото: Instagram

Фокус звертався до Барбари з проханням про інтервʼю, але вона відмовилася будь-що коментувати.

Кузьма Скрябін загинув в ДТП

Співак Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року неподалік села Лозуватка Дніпропетровської області, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Вранці наступного дня Скрябін їхав назад до Києва на позашляховику Toyota Sequoia.

Автомобіль артиста зіткнувся з молоковозом. Він загинув на місці. За офіційною версією, машина виїхала на зустрічну смугу через складні погодні умови.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Батько Кузьми Скрябіна Віктор Кузьменко не вірить у випадковість смертельної ДТП.

Маша Єфросиніна емоційно висловилася про Андрія Кузьменка, чим нарвалася на критику.

Крім того, Барбара Кузьменко досі шкодує, що відхилила пропозицію батька.