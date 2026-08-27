Джамале — 43 года. Что известно о непубличном муже и детях певицы (фото)

27 августа украинской певице крымскотатарского происхождения и победительнице Евровидения Джамале исполняется 43 года.

Фокус рассказывает о том, что известно о многодетной семье звезды сцены.

Муж Джамалы

Мужем певицы является Сейт-Бекир Сулейманов, который не стремится к публичности и предпочитает оставаться в тени своей звездной супруги. Несмотря на это, их брак, заключённый в апреле 2017 года, считается одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Пара вместе воспитывает троих сыновей.

Бекир родился в Симферополе, по образованию он экономист (окончил КНУ им. Тараса Шевченко и Киевскую школу экономики). Работает в сфере аналитики и бизнеса. Несколько лет назад супруг Джамалы открыл в Киеве собственную уютную кофейню.

Бекир активно поддерживает крымскотатарскую общину и участвует в социально-политических проектах.

Відео дня

Он редко появляется на светских мероприятиях и не ведет активную медийную жизнь. Однако Джамала тепло отзывается о его поддержке: именно он помогал ей во время национального отбора на Евровидение и принимал участие в родах в качестве партнера. Конфликты в паре, по их словам, возникают разве что из-за расписания детских садов или из-за того, что певица слишком много времени проводит в Instagram.

Джамала с мужем и сыновьями Фото: Instagram

Дети Джамалы и Бекира

Пара воспитывает троих сыновей, которых певица с любовью называет "своими воробьиками". Поклонники отмечают, что мальчики растут очень похожими на родителей:

Эмир-Рахман (7 лет) — родился 27 марта 2018 года. Старший сын, который уже ходит в школу. По словам певицы, он очень ответственный. Селим-Гирай (6 лет) — родился 19 июня 2020 года. Активный и артистичный мальчик Алим Сейт-Бекир (2 года) — самый младший сын, родившийся 24 мая 2024 года. Долгое время Джамала скрывала его лицо от камер, но недавно впервые полностью показала малыша в своих соцсетях, поделившись забавными домашними видео.

Джамала с сыновьями Фото: Instagram @jamalajaaa

Несмотря на плотный график певицы и загруженность Бекира, семья старается отмечать все важные даты вместе, часто устраивая уютные домашние вечеринки или семейные фотосессии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Джамала впервые перестала скрывать лицо своего младшего сына Алима.

Украинская певица поразила зрителей благотворительного шоу "Нашебачение" в Киеве неожиданным перевоплощением в легендарного фронтмена группы Queen — Фредди Меркьюри.

Кроме того, звезда отреагировала на обвинения в том, что она якобы родила третьего ребенка, чтобы её мужа не забрали на войну.