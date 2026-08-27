Джамалі — 43. Що відомо про непублічного чоловіка та дітей співачки (фото)

27 серпня українській співачці кримськотатарського походження та переможниці Євробачення Джамалі виповнюється 43 роки.

Фокус з нагоди свята розповідає, що відомо про багатодітну родину зірки сцени.

Чоловік Джамали

Чоловіком співачки є Сеїт-Бекір Сулейманов, який не прагне публічності й воліє залишатися в тіні своєї зіркової дружини. Попри це, їхній шлюб, оформлений у квітні 2017 року, вважається одним із найміцніших в українському шоу-бізнесі. Пара разом виховує трьох синів.

Бекір народився в Сімферополі, за освітою він економіст (закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка та Київську школу економіки). Працює у сфері аналітики та бізнесу. Кілька років тому чоловік Джамали відкрив у Києві власну затишну кав'ярню.

Бекір активно підтримує кримськотатарську громаду та бере участь у соціально-політичних проєктах.

Відео дня

Він рідко з'являється на світських заходах і не веде активного медійного життя. Проте Джамала тепло відгукується про його підтримку: саме він допомагав їй під час Нацвідбору на Євробачення та брав участь у партнерських пологах. Конфлікти в парі, за їхніми словами, виникають хіба що через розклади дитячих садочків або надмірне зависання співачки в Instagram.

Джамала з чоловіком та синами Фото: Instagram

Діти Джамали та Бекіра

Пара виховує трьох синів, яких співачка з любов'ю називає "своїми горобчиками". Шанувальники відзначають, що хлопчики ростуть дуже схожими на батьків:

Емір-Рахман (7 років) — народився 27 березня 2018 року. Найстарший син, який уже ходить до школи. За словами співачки, він має дуже відповідальний характер. Селім-Гірай (6 років) — народився 19 червня 2020 року. Активний та артистичний хлопчик Алім Сеіт-Бекір (2 роки) — наймолодший син, який народився 24 травня 2024 року. Довгий час Джамала приховувала його обличчя від камер, але нещодавно вперше повністю показала малюка у своїх соцмережах, поділившись кумедними домашніми відео.

Джамала із синами Фото: Instagram @jamalajaaa

Попри насичений графік співачки та завантаженість Бекіра, родина намагається святкувати всі важливі дати разом, часто влаштовуючи атмосферні домашні вечірки чи сімейні фотосесії.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Джамала вперше перестала приховувати обличчя свого молодшого сина Аліма.

Українська співачка вразила глядачів благодійного шоу "Нашебачення" у Києві несподіваним перевтіленням у легендарного фронтмена гурту Queen — Фредді Мерк’юрі.

Крім того, зірка відреагувала на закиди, що вона начебто народила третю дитину, аби її чоловіка не забрали на війну.