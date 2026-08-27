Джамалі — 43. Що відомо про непублічного чоловіка та дітей співачки (фото)
27 серпня українській співачці кримськотатарського походження та переможниці Євробачення Джамалі виповнюється 43 роки.
Фокус з нагоди свята розповідає, що відомо про багатодітну родину зірки сцени.
Чоловік Джамали
Чоловіком співачки є Сеїт-Бекір Сулейманов, який не прагне публічності й воліє залишатися в тіні своєї зіркової дружини. Попри це, їхній шлюб, оформлений у квітні 2017 року, вважається одним із найміцніших в українському шоу-бізнесі. Пара разом виховує трьох синів.
Бекір народився в Сімферополі, за освітою він економіст (закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка та Київську школу економіки). Працює у сфері аналітики та бізнесу. Кілька років тому чоловік Джамали відкрив у Києві власну затишну кав'ярню.
Бекір активно підтримує кримськотатарську громаду та бере участь у соціально-політичних проєктах.
Він рідко з'являється на світських заходах і не веде активного медійного життя. Проте Джамала тепло відгукується про його підтримку: саме він допомагав їй під час Нацвідбору на Євробачення та брав участь у партнерських пологах. Конфлікти в парі, за їхніми словами, виникають хіба що через розклади дитячих садочків або надмірне зависання співачки в Instagram.
Діти Джамали та Бекіра
Пара виховує трьох синів, яких співачка з любов'ю називає "своїми горобчиками". Шанувальники відзначають, що хлопчики ростуть дуже схожими на батьків:
- Емір-Рахман (7 років) — народився 27 березня 2018 року. Найстарший син, який уже ходить до школи. За словами співачки, він має дуже відповідальний характер.
- Селім-Гірай (6 років) — народився 19 червня 2020 року. Активний та артистичний хлопчик
- Алім Сеіт-Бекір (2 роки) — наймолодший син, який народився 24 травня 2024 року. Довгий час Джамала приховувала його обличчя від камер, але нещодавно вперше повністю показала малюка у своїх соцмережах, поділившись кумедними домашніми відео.
Попри насичений графік співачки та завантаженість Бекіра, родина намагається святкувати всі важливі дати разом, часто влаштовуючи атмосферні домашні вечірки чи сімейні фотосесії.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Джамала вперше перестала приховувати обличчя свого молодшого сина Аліма.
- Українська співачка вразила глядачів благодійного шоу "Нашебачення" у Києві несподіваним перевтіленням у легендарного фронтмена гурту Queen — Фредді Мерк’юрі.
Крім того, зірка відреагувала на закиди, що вона начебто народила третю дитину, аби її чоловіка не забрали на війну.