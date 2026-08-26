Вместо обручального кольца — зуб собачки: звезда "Гарри Поттера" вышла замуж за садовника (фото)

35-летняя актриса Эванна Линч, сыгравшая Луну Лавгуд в знаменитой кинофраншизе о Гарри Поттере, официально вышла замуж за французского садовника Дени Скиннера. Торжественная церемония состоялась в ратуше Ислингтона в Лондоне в кругу 20 ближайших родственников и друзей, а дату свадьбы невеста выбрала после консультации с астрологом.

Невеста поразила гостей эффектным нарядом с винтажной юбкой-шаром, пришитой к корсету Moira Hughes от бренда Ellie Sanderson. Вместо традиционного обмена обручальными кольцами Эванна преподнесла жениху особый подарок — кулон с зубом его любимой собаки. После официальной части свадебная компания отправилась в Wilton's Music Hall, где праздник продолжился под живую музыку свинг-бэнда и угощение веганским тортом, пишет Daily Mail.

Эванна Линч вышла замуж за Дени Скиннера Фото: Instagram

Отношения Эванны Линч

История любви этой пары началась в 2021 году в одном из баров Кемдена, где Дени работал барменом. Актриса вспоминает, что регулярно возвращалась в это заведение в надежде продолжить знакомство, пока Дени наконец не передал ей записку со своим номером телефона.

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Эванна Линч и Дэни Скиннер Фото: Instagram

Путь к свадьбе оказался эмоциональным и нестандартным. Помолвка состоялась в 2023 году сразу после грандиозной ссоры, которая, по словам Эванны, больше походила на окончательный разрыв отношений. Актриса призналась, что это был ужасный способ обручиться, поэтому позже Дени повторно сделал ей предложение на огородном участке её двоюродного брата.

Дату свадьбы — 21 августа — Эванна согласовывала с астрологом, чтобы избежать солнечного затмения. Актриса пояснила, что этот период казался ей слишком драматичным из-за болезней и неприятностей у знакомых.

Для Эванны это первый брак. Ранее она в течение девяти лет состояла в тайных отношениях с коллегой по "Гарри Поттеру" Робби Джарвисом, сыгравшим юного отца Гарри — Джеймса Поттера. После их разрыва в 2016 году и короткого романа с певцом AnDel в 2017-м звезда на некоторое время исчезла из публичного пространства, а в прошлом году вновь вернулась к активному ведению соцсетей и собственного блога.

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