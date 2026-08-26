Замість обручки — зуб песика: зірка "Гаррі Поттера" вийшла заміж за садівника (фото)

35-річна акторка Еванна Лінч, яка зіграла Луну Лавгуд у знаменитій кінофраншизі про Гаррі Поттера, офіційно вийшла заміж за французького садівника Дені Скіннера. Урочиста церемонія відбулася в ратуші Іслінгтона в Лондоні в колі 20 найближчих родичів і друзів, а дату весілля наречена обрала після консультації з астрологом.

Наречена вразила гостей ефектним образам у вінтажній спідниці-кулі, пришитій до корсета Moira Hughes від бренду Ellie Sanderson. Замість традиційного обміну обручками Еванна піднесла нареченому особливий подарунок — підвіску із зубом його улюбленого собаки. Після офіційної частини весільна компанія вирушила до Wilton's Music Hall, де свято продовжилося під живий супровід свінг-бенду та частування веганським тортом, пише Daily Mail.

Еванна Лінч одружилась з Дені Скіннером Фото: Instagram

Стосунки Еванни Лінч

Історія кохання пари розпочалася у 2021 році в одному з барів Кемдена, де Дені працював барменом. Акторка згадує, що регулярно поверталася до цього закладу в надії на продовження знайомства, поки Дені нарешті не передав їй записку зі своїм номером телефону.

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Еванна Лінч і Дені Скіннер Фото: Instagram

Шлях до весілля виявився емоційним та нестандартним. Заручини відбулися у 2023 році одразу після грандіозної сварки, яка, за словами Еванни, була більше схожа на остаточне розривання стосунків. Акторка зізналася, що це був жахливий спосіб заручитися, тому пізніше Дені повторно зробив їй пропозицію на городній ділянці її двоюрідного брата.

Дату для весілля — 21 серпня — Еванна узгоджувала з астрологом, щоб уникнути сонячного затемнення. Акторка пояснила, що цей період здавався їй занадто dramatic через хвороби та неприємності у знайомих.

Для Еванни це перший шлюб. Раніше вона протягом дев'яти років перебувала в таємних стосунках із колегою по "Гаррі Поттеру" Роббі Джарвісом, який зіграв юного батька Гаррі — Джеймса Поттера. Після їхнього розриву у 2016 році та короткого роману зі співаком AnDel у 2017-му, зірка на певний час зникла з публічного простору, а минулого року знову повернулася до активного ведення соцмереж та власного блогу.

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