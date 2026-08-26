Известный украинский актер перенес операцию: что произошло (фото)

41-летний украинский актер театра и кино, известный зрителям по комедии-хиту "Сумасшедшая свадьба", Арам Арзуманян перенес операцию.

Арам вышел на связь в Instagram, опубликовав фото из палаты в больнице.

Арам Арзуманян перенес операцию

Артист сообщил подписчикам, что перенес операцию. Сейчас Арзуманян восстанавливается после хирургического вмешательства. Актеру уже разрешили есть.

"Операция прошла, теперь можно поесть", — лаконично написал Арам.

Арам Арзуманян перенес операцию Фото: Instagram

Хотя украинский актер не стал раскрывать подробности хирургического вмешательства, вероятно, причиной стала недавняя серьезная травма актера. Когда Арам играл в спектакле, он повредил ногу прямо на сцене. К тому же операция точно была на ноге, поскольку видно, что она выбрита.

После этой публикации звезда "Сумасшедшей свадьбы" пока не выходил на связь.

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Звезда "Сумасшедшей свадьбы" попал в больницу в Харькове с серьезной травмой. Он случайно упал в оркестровую яму во время спектакля.

Арам Арзуманян считает, что мобилизацию следует проводить выборочно, тщательно отбирая каждую сферу, чтобы не потерять ценных специалистов.

Актер рассказал, как в юности у него был горький опыт общения с правоохранительными органами Украины.