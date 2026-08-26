Відомий український актор переніс операцію: що сталося (фото)

41-річний український актор театру та кіно, відомий глядачу за комедією-хітом "Скажене весілля", Арам Арзуманян переніс операцію.

Арам вийшов на звʼязок в Instagram, показавши фото з палати в лікарні.

Арам Арзуманян переніс операцію

Артист повідомив підписникам, що переніс операцію. Наразі Арзуманян відновлюється після хірургічного втручання. Актору вже дозволили їсти.

"Операція минула, тепер можна поїсти", — лаконічно написав Арам.

Арам Арзуманян переніс операцію Фото: Instagram

Хоч український актор не став розкривати деталей хірургічного втручання, ймовірно, причиною стала нещодавня серйозна травма актора. Коли Арам грав у виставі, то пошкодив ногу прямо на сцені. До того ж, операція точно була на нозі, оскільки видно, що вона поголена.

Після цієї сторі зірка "Скаженого весілля" поки не виходив на звʼязок.

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Зірка "Скаженого весілля" потрапив до лікарні в Харкові із серйозною травмою. Він випадково впав в оркестрову яму під час вистави.

Арам Арзуманян вважає, що мобілізацію варто проводити вибірково, фільтруючи кожну сферу, щоб не втратити цінних спеціалістів.

Актор розповів, як в юності мав гіркий досвід з правоохоронними органами України.