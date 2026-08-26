Неузнаваемого Джорджа Клуни запечатлели возле его дома (фото)

Известная астроложка Анжела Перл поделилась эксклюзивными снимками с частного ужина в роскошной вилле Джорджа и Амаль Клуни на озере Комо в Италии.

65-летний голливудский актёр появился на публике в непринуждённом образе и с заметной сединой. На опубликованных фото хозяин поместья позирует в светло-сером костюме рядом с женой Амаль и самой Анжелой Перл, которая, кстати, родом из Украины.

Актер Джордж Клуни с Амаль Клуни и Анжелой Перл Фото: Instagram

Астролог призналась, что для неё было большой честью провести вечер в компании звездной четы, отметив вкусную еду, невероятные пейзажи и интересные беседы.

Дом Клуни на озере Комо

Роскошная вилла Джорджа Клуни под названием Villa Oleandra расположена в живописном городке Лальо, прямо на берегу озера Комо в Италии. Это историческое поместье XVIII века, которое актер приобрел в 2002 году, отличается классической итальянской архитектурой с элегантным светлым фасадом, тёмными ставнями и ухоженным многоярусным садом, спускающимся к самой воде.

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Вилла Джорджа Клуни на озере Комо Фото: Instagram

Комплекс включает 25 комнат, частный пирс, открытый бассейн, теннисный корт, тренажерный зал и даже собственную киностудию, служа не только уютной семейной резиденцией для супругов Клуни, но и местом встречи мировых звезд и проведения эксклюзивных частных вечеринок.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Джордж Клуни снимал "Украину" в Африке: в сети обсуждали странный выбор места съемок.