Невпізнанного Джорджа Клуні показали біля його будинку (фото)

Відома астрологиня Анжела Перл поділилася ексклюзивними кадрами з приватної вечері у розкішній віллі Джорджа та Амаль Клуні на озері Комо в Італії.

65-річний голлівудський актор з'явився на публіці у невимушеному образі та з помітною сивиною. На опублікованих фото господар маєтку позує у світло-сірому костюмі поруч із дружиною Амаль та самою Анжелою Перл, яка, до речі, родом з України.

Актор Джордж Клуні з Амаль Клуні та Анжелою Перл Фото: Instagram

Астрологиня зізналася, що для неї було великою честю провести вечір у компанії зіркового подружжя, похвалившись смачною їжею, неймовірними краєвидами та цікавими розмовами.

Будинок Клуні на Комо

Розкішна вілла Джорджа Клуні під назвою Villa Oleandra розташована в мальовничому містечку Лальо безпосередньо на березі озера Комо в Італії. Цей історичний маєток XVIII століття, який актор придбав у 2002 році, вирізняється класичною італійською архітектурою з елегантним світлим фасадом, темними віконницями та доглянутим багатоярусним садом, що спускається до самої води.

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Вілла Джорджа Клуні на Комо Фото: Instagram

Комплекс включає 25 кімнат, приватний пірс, відкритий басейн, тенісний корт, тренажерну залу та навіть власну кіностудію, слугуючи не лише затишною сімейною резиденцією для подружжя Клуні, а й місцем зустрічі світових зірок та проведення ексклюзивних приватних вечірок.

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