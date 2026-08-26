Невпізнанного Джорджа Клуні показали біля його будинку (фото)
Відома астрологиня Анжела Перл поділилася ексклюзивними кадрами з приватної вечері у розкішній віллі Джорджа та Амаль Клуні на озері Комо в Італії.
65-річний голлівудський актор з'явився на публіці у невимушеному образі та з помітною сивиною. На опублікованих фото господар маєтку позує у світло-сірому костюмі поруч із дружиною Амаль та самою Анжелою Перл, яка, до речі, родом з України.
Астрологиня зізналася, що для неї було великою честю провести вечір у компанії зіркового подружжя, похвалившись смачною їжею, неймовірними краєвидами та цікавими розмовами.
Будинок Клуні на Комо
Розкішна вілла Джорджа Клуні під назвою Villa Oleandra розташована в мальовничому містечку Лальо безпосередньо на березі озера Комо в Італії. Цей історичний маєток XVIII століття, який актор придбав у 2002 році, вирізняється класичною італійською архітектурою з елегантним світлим фасадом, темними віконницями та доглянутим багатоярусним садом, що спускається до самої води.
Комплекс включає 25 кімнат, приватний пірс, відкритий басейн, тенісний корт, тренажерну залу та навіть власну кіностудію, слугуючи не лише затишною сімейною резиденцією для подружжя Клуні, а й місцем зустрічі світових зірок та проведення ексклюзивних приватних вечірок.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Білий дім назвав Джорджа Клуні "військовим злочинцем": що відповів актор.
- ЗМІ розкрили причини, чому Джордж Клуні змінив громадянство.
Крім того, Джордж Клуні знімав Україну в Африці: у мережі обговорювали дивний вибір локації.