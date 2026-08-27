Артем Пивоваров, которого обвиняют в зависимости, согласился сдать анализы
Украинский певец Артем Пивоваров отреагировал на обвинения в том, что он даёт концерты под воздействием веществ, предложив хейтерам необычное пари.
В сети артиста часто обвиняют в том, что во время концертов он якобы находится под воздействием запрещенных веществ. Артем решил прямо ответить на эти слухи — он готов сдать анализы и обнародовать результаты при одном условии.
Пивоваров готов сдать анализы
"Привет всем, кто пишет, что я выступаю под воздействием наркотиков. Я готов сдать анализы. Результаты мне известны, мне нечего себе доказывать", — подчеркнул музыкант.
По словам Артема, есть одно условие. Певец предлагает хейтерам не просто писать негативные комментарии в интернете, а сделать доброе дело: закрыть сбор средств для украинских военных.
"Кто готов собрать средства для наших бригад и подразделений? Можем заключить пари!" — предложил Пивоваров.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Блогер-сплетник Богдан Беспалов утверждает, что украинский певец Артем Пивоваров женился на девушке из своей команды.
- Музыканта схватил за шею зритель прямо во время выступления.
Кроме того, Рыбчинский назвал Пивоварова лучшим певцом Украины.