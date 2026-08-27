Артем Пивоваров, которого обвиняют в зависимости, согласился сдать анализы

Украинский певец Артем Пивоваров отреагировал на обвинения в том, что он даёт концерты под воздействием веществ, предложив хейтерам необычное пари.

В сети артиста часто обвиняют в том, что во время концертов он якобы находится под воздействием запрещенных веществ. Артем решил прямо ответить на эти слухи — он готов сдать анализы и обнародовать результаты при одном условии.

Пивоваров готов сдать анализы

"Привет всем, кто пишет, что я выступаю под воздействием наркотиков. Я готов сдать анализы. Результаты мне известны, мне нечего себе доказывать", — подчеркнул музыкант.

По словам Артема, есть одно условие. Певец предлагает хейтерам не просто писать негативные комментарии в интернете, а сделать доброе дело: закрыть сбор средств для украинских военных.

"Кто готов собрать средства для наших бригад и подразделений? Можем заключить пари!" — предложил Пивоваров.

Відео дня

Артем Пивоваров готов сдать анализы Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогер-сплетник Богдан Беспалов утверждает, что украинский певец Артем Пивоваров женился на девушке из своей команды.

Музыканта схватил за шею зритель прямо во время выступления.

Кроме того, Рыбчинский назвал Пивоварова лучшим певцом Украины.