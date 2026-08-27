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Артем Пивоваров, якого звинувачують в залежності, зголосився здати аналізи

Артем Пивоваров готовий здати аналізи на речовини
Артем Пивоваров | Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Український співак Артем Пивоваров відреагував на закиди, що він дає концерти під речовинами, запропонувавши хейтерам незвичне парі.

У мережі артиста часто звинувачують у тому, що під час концертів він начебто перебуває під впливом заборонених речовин. Артем вирішив відповісти на ці чутки прямо — готовий здати аналізи та оприлюднити результати за однієї умови.

Пивоваров готовий здати аналізи

"Вітання всім, хто пише, що я виступаю під речовинами. Я готовий здати аналізи. Результати я знаю, мені нічого доводити собі", — наголосив музикант.

За словами Артема, є одна умова. Співак пропонує хейтерам не просто писати негативні коментарі в інтернеті, а зробити добру справу: закрити збір для українських військових.

"Хто готовий закрити збір на наші бригади і підрозділи? Можемо укласти парі!" — запропонував Пивоваров.

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Артем Пивоваров
Артем Пивоваров готовий здати аналізи
Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Рибчинський назвав Пивоварова найкращим співаком України.