Артем Пивоваров, якого звинувачують в залежності, зголосився здати аналізи
Український співак Артем Пивоваров відреагував на закиди, що він дає концерти під речовинами, запропонувавши хейтерам незвичне парі.
У мережі артиста часто звинувачують у тому, що під час концертів він начебто перебуває під впливом заборонених речовин. Артем вирішив відповісти на ці чутки прямо — готовий здати аналізи та оприлюднити результати за однієї умови.
Пивоваров готовий здати аналізи
"Вітання всім, хто пише, що я виступаю під речовинами. Я готовий здати аналізи. Результати я знаю, мені нічого доводити собі", — наголосив музикант.
За словами Артема, є одна умова. Співак пропонує хейтерам не просто писати негативні коментарі в інтернеті, а зробити добру справу: закрити збір для українських військових.
"Хто готовий закрити збір на наші бригади і підрозділи? Можемо укласти парі!" — запропонував Пивоваров.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Блогер-пліткар Богдан Беспалов стверджує, що український співак Артем Пивоваров одружився з дівчиною зі своєї команди.
- Музиканта схопив за шию глядач прямо під час виступу.
Крім того, Рибчинський назвав Пивоварова найкращим співаком України.