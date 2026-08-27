Все гораздо сложнее: "всплыли" скрытые обстоятельства смерти бывшей жены Кличко

Пресс-секретарь Хайден Панеттьери, бывшей невесты украинского боксёра Владимира Кличко, обратился к общественности с просьбой прекратить спекуляции вокруг обстоятельств её смерти.

На самом деле ситуация с трагедией, как оказалось, гораздо сложнее, чем версия о передозировке, которая распространилась в сети, и всем, кто располагает достоверными фактами, следует обращаться в полицию, а не высказывать предположения публично.

"Это неуважение к её памяти"

Представитель актрисы сделал заявление для издания The Hollywood Reporter на фоне шквала слухов, заполонивших соцсети сразу после её гибели. Он не скрывал возмущения тем, как быстро трагедию превратили в повод для сплетен.

"Многие люди, которые не были близки с Хайден, используют её смерть как повод для сплетен и спекуляций по поводу ситуации, о которой они знали очень мало. Это явное неуважение к ее памяти и к тем, кто знал и любил ее, а сейчас переживает огромную утрату", – подчеркнул источник.

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Соседи стали появляться в СМИ

Поводом для второго, ещё более резкого заявления стало то, что соседи Панеттьери начали делиться своими догадками в прессе. Представитель актрисы дал понять: в этой истории есть подводные камни, о которых публика пока даже не догадывается, а расследование ещё далеко от завершения.

Представитель актрисы дал понять: в этой истории есть подводные камни Фото: Instagram

"Если у вас есть достоверная информация, которая может оказаться полезной, пожалуйста, обратитесь в правоохранительные органы, а не в социальные сети, чтобы публично спекулировать на тему, которую вы не до конца понимаете. В этой истории гораздо больше, чем то, что сейчас обсуждается публично. Близкие люди Хайден активно сотрудничают со следствием, чтобы помочь установить правду. Ее любопытные соседи должны дать правоохранителям возможность выполнять свою работу", – добавил пресс-секретарь.

Обыск в Лос-Анджелесе

Тем временем расследование набирает обороты. По информации US Weekly, во вторник, 25 августа, более шести федеральных агентов по ордеру провели обыск в доме Панеттьери в Лос-Анджелесе.

Наталья Кличко и Хейден Панеттьери Фото: Instagram

Актриса скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Вскрытие не выявило никаких признаков травм, которые могли бы стать причиной смерти, поэтому официальная версия трагедии до сих пор неизвестна.

В то же время источники в полиции, на которые ссылается Page Six, намекнули, что сердце Хайден могло остановиться из-за передозировки психоактивными веществами. К делу уже подключилось Управление по борьбе с наркотиками, а на месте происшествия правоохранители обнаружили препарат "Наркан", который блокирует действие опиоидов.

Окончательный ответ на вопрос, применяли ли это средство к Панеттьери, дал Зак Хикерсон — брат Брайана Хикерсона, партнера актрисы, которого ранее обвиняли в домашнем насилии в отношении неё.

"Когда мы зашли в гостиную и попытались разбудить Хайден, чтобы пообедать, поняли, что она без сознания. Я сразу же позвонил в службу 911, а Брайан ввел ей "Наркан". Затем мы вместе проводили сердечно-легочную реанимацию, держа 911 на громкой связи, пока не прибыли спасатели и бригада скорой помощи. После этого мы наблюдали, как они делали всё возможное, чтобы спасти ей жизнь", – рассказал Зак Хикерсон.

В настоящее время полиция и федеральные агенты продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, а близкие актрисы, по словам её пресс-секретаря, делают всё возможное, чтобы помочь следствию установить правду.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лесли Фогель, мать Хайден Панеттьери, после смерти дочери рассказала о непростых отношениях между ними и упомянула о "токсичном" человеке, который находился рядом с дочерью.

Бывший партнер актрисы Брайан Хикерсон впервые прокомментировал её смерть, правда, сделал это не лично, а через своего адвоката.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, что ждёт имущество Хайден Панеттьери после её смерти.