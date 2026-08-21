Рядом с телом нашли пакет: что говорит парень бывшей Кличко — он был с ней перед смертью

Брайан Хикерсон, бывший партнер актрисы Хайден Панеттьери, впервые публично отреагировал на её смерть — правда, через своего адвоката. Адвокат Слоан Эллис подчеркнула, что расследование ещё продолжается, и призвала не торопиться с выводами.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о присоединении к расследованию смерти Хайден Панеттьери Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Издание TMZ получило официальный комментарий от Слоан Эллис, представляющей интересы Брайана Хикерсона.

По её словам, обстоятельства смерти Хайден Панеттьери "остаются предметом расследования, и важно дать следствию возможность идти своим чередом".

Юристка также напомнила: полиция уже официально опровергла версию о насильственной смерти. "Как уже сообщалось публично, полиция подтвердила отсутствие признаков насильственных действий", — отметила она.

Хайден Панеттьери со своим парнем Фото: Instagram

В заключение своего заявления адвокат подчеркнула, что дальнейших комментариев пока не будет: "Из уважения к близким Хайден и в связи с продолжающимся расследованием дополнительных комментариев пока давать не будем".

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Примечательно, что сама Слоан Эллис — бывшая федеральная прокурорша, которая ранее тесно сотрудничала с DEA и ФБР по ряду дел. Этот факт особенно бросается в глаза сейчас, когда стало известно: к межведомственному расследованию смерти актрисы присоединилось именно Управление по борьбе с наркотиками.

Последние минуты жизни актрисы

В момент смерти Хайден Панеттьери в её доме в Южной Каролине находились двое — сам Брайан Хикерсон и его брат Зак Хикерсон. Брайан в это время спал в другой комнате. Именно Зак первым обнаружил женщину без сознания в кресле.

Медики, прибывшие по вызову, пытались спасти актрису, однако их усилия оказались тщетными — смерть была констатирована непосредственно на месте. По имеющейся информации, когда стало ясно, что спасти Хайден не удастся, Брайан не скрывал своих эмоций.

Отдельно сообщается, что Хикерсон показал правоохранителям пакет с лекарствами, которые актриса принимала перед смертью.

Сложная история отношений

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон начали встречаться ещё в 2018 году. Впрочем, их отношения вряд ли можно назвать безоблачными: пара неоднократно попадала в новости из-за уголовных дел, связанных с домашним насилием со стороны Хикерсона.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон начали встречаться еще в 2018 году Фото: Instagram

Пока что сам Брайан воздерживается от комментариев — следователи продолжают восстанавливать полную картину событий, предшествовавших смерти актрисы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Незадолго до смерти Хайден Панеттьери намеревалась навестить в Украине свою дочь Каю.

Владимир Кличко рассказал, что известие о смерти Хайден Панеттьери погрузило его семью в глубокий шок и скорбь.

Кроме того, после смерти бывшей партнерши Кличко своим заявлением отреагировала и Пэрис Хилтон.