Знайшли біля тіла пакет: що каже хлопець колишньої Кличка, – він був з нею перед смертю

Браян Хікерсон, колишній партнер акторки Гайден Панеттьєрі, вперше публічно відреагував на її смерть — щоправда, устами свого юриста. Адвокат Слоан Елліс наголосила, що слідство ще триває, і закликала не поспішати з висновками.

Заява пролунала на тлі повідомлень про підключення до розслідування смерті Гайден Панеттьєрі Управління по боротьбі з наркотиками (DEA). Видання TMZ отримало офіційний коментар від Слоан Елліс, яка представляє інтереси Браяна Хікерсона.

За її словами, обставини смерті Гайден Панеттьєрі "залишаються предметом розслідування, і важливо дати слідству йти своїм ходом".

Юристка також нагадала: поліція вже офіційно спростувала версію про насильницьку смерть. "Як уже повідомлялося публічно, поліція підтвердила відсутність ознак насильницьких дій", — зазначила вона.

Гайден Панеттьєрі зі своїм хлопцем Фото: Instagram

Завершуючи заяву, адвокат підкреслила, що подальших коментарів наразі не буде: "З поваги до близьких Гайден та з огляду на розслідування, що триває, додаткових коментарів наразі не надаватимемо".

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Примітно, що сама Слоан Елліс — колишня федеральна прокурорка, яка раніше тісно співпрацювала з DEA та ФБР у низці справ. Цей факт впадає в очі особливо тепер, коли стало відомо: до багатовідомчого розслідування смерті актриси долучилося саме Управління по боротьбі з наркотиками.

Останні хвилини життя актриси

У момент смерті Гайден Панеттьєрі в її помешканні у Південній Кароліні перебували двоє — сам Браян Хікерсон та його брат Зак Хікерсон. Браян на той час спав в іншій кімнаті. Саме Зак першим виявив жінку непритомною в кріслі.

Медики, що прибули на виклик, намагалися врятувати актрису, однак їхні зусилля виявилися марними — смерть констатували безпосередньо на місці. За наявною інформацією, коли стало зрозуміло, що врятувати Гайден не вдасться, Браян не приховував емоцій.

Окремо повідомляється, що правоохоронцям Хікерсон показав пакет із медикаментами, які актриса приймала перед смертю.

Складна історія стосунків

Гайден Панеттьєрі та Браян Хікерсон почали зустрічатися ще у 2018 році. Втім, їхні стосунки навряд чи можна назвати безхмарними: пара неодноразово потрапляла в новини через кримінальні провадження, пов'язані з домашнім насильством з боку Хікерсона.

Гайден Панеттьєрі та Браян Хікерсон почали зустрічатися ще у 2018 році Фото: Instagram

Наразі сам Браян від коментарів утримується — слідчі продовжують відновлювати повну картину подій, що передували смерті акторки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Незадовго до смерті Гайден Панеттьєрі мала намір відвідати в Україні свою доньку Каю.

Володимир Кличко розповів, що звістка про смерть Гайден Панеттьєрі занурила його родину в глибокий шок і скорботу.

Крім того, після смерті колишньої партнерки Кличка своєю заявою відреагувала і Періс Гілтон.