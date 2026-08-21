Мать бывшей Кличко намекнула, кого считает виновным в смерти дочери (фото)

Мать Хайден Панеттьери, Лесли Фогель, после смерти актрисы рассказала об их непростых отношениях и о "токсичном" человеке в окружении дочери.

Бывшая невеста Владимира Кличко скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Её мать сделала заявление для Entertainment Tonight, намекнув, кого она считает виновным в трагедии.

Мама Хайден Панеттьери о смерти дочери

"Несмотря на то, что мы с дочерью отдалились друг от друга, это произошло не из-за недостатка заботы и любви", — подчеркнула Фогель.

Женщина добавила, что их отчуждение не означает, что она перестала заботиться о дочери. Более того, мама Хайден заговорила о "токсичном человеке", из-за которого в жизни актрисы начались неприятности.

Хотя Фогель не назвала имя "токсичного человека", несколько дней назад она публично раскритиковала парня Панеттьери, Брайана Хикерсона.

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"Этот человек, которого мы уже довольно долго пытались избавиться из её жизни, был с ней в момент её смерти. И это был Брайан Хикерсон", — заявила женщина.

Мама покойной актрисы подчеркнула, что Хайден была невероятно талантливым человеком во многих сферах.

Хайден Панеттьери с мамой Фото: Из открытых источников

Хайден связалась с "не тем" человеком

В своём заявлении для ET Фогель вновь упомянула о том, что её дочь связалась с "не тем человеком", хотя она прямо не назвала этого человека Хикерсоном.

"Хайден была прекрасной и талантливой молодой женщиной, которая, к сожалению, связалась с неподходящим человеком, и хотя её семья пыталась вычеркнуть его из её жизни, нам это не удалось", — сказала она.

Фогель завершила своё заявление, попросив, чтобы её дочь запомнили не только из-за обстоятельств её смерти.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

После внезапной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери возникло много вопросов, в частности, что станет с её имуществом.

Актриса перед смертью планировала навестить дочь Каю в Украине.

Кроме того, три года назад ушёл из жизни брат Хайден, которому было 28 лет.