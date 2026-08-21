Мама колишньої Кличка натякнула, кого вважає винним у смерті дочки (фото)

Мати Гайден Панеттьєрі, Леслі Фогель, після смерті акторки розповіла про їхні непрості стосунки та "токсичну" людину в оточенні дочки.

Колишньої нареченої Володимира Кличка не стало 16 серпня у віці 36 років. Її мама зробила заяву для Entertainment Tonight, натякнувши, кого вона вважає винним у трагедії.

Мама Гайден Панеттьєрі про смерть дочки

"Незважаючи на те, що ми з донькою відсторонилися одна від одної, це було не через брак турботи та любові", — наголосила Фогель.

Жінка додала, що їхнє відчуження не означає, що вона перестала піклуватися про дочку. Ба більше, мама Гайден заговорила про "токсичну людину", через яку в житті акторки почалися негаразди.

Хоча Фогель не назвала ім'я "токсичної людини", кілька днів тому вона публічно розкритикувала хлопця Панеттьєрі, Браяна Гікерсона.

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"Ця людина в її житті, від якої ми намагалися позбутися вже досить довго, була з нею під час її смерті. І це був Браян Гікерсон", — заявила жінка.

Мама покійної акторки наголосила, що Гайден була неймовірно талановитою людиною в багатьох сферах.

Гайден Панеттьєрі з мамою Фото: З відкритих джерел

Гайден звʼязалася з "неправильною" людиною

У своїй заяві для ET Фогель знову згадала про те, що її дочка зав’язалася з "неправильною людиною", хоча вона прямо не назвала цю людину Гікерсоном.

"Гайден була прекрасною та талановитою молодою жінкою, яка, на жаль, зав’язалася з неправильною людиною, і хоча її родина намагалася викреслити його з її життя, нам не вдалося досягти успіху", — сказала вона.

Фогель завершила заяву, попросивши, щоб її дочку пам’ятали не лише за обставини її смерті.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Після раптової смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі виникло багато запитань, зокрема, що станеться з її майном.

Акторка перед смертю планувала відвідати доньку Каю в Україні.

Крім того, три роки тому не стало брата Гайден, якому було 28 років.