Все набагато складніше: "спливли" приховані обставини смерті колишньої Кличка

Речник Гайден Панеттьєрі, колишньої нареченої українського боксера Володимира Кличка, звернувся до громадськості з проханням припинити спекуляції навколо обставин її смерті.

Справжня картина трагедії, як виявилося, набагато складніша за версію з передозуванням, яка розійшлася мережею, а всі, хто володіє реальними фактами, мають звертатися до поліції, а не виносити припущення на публіку.

"Це неповага до її пам'яті"

Заяву для видання The Hollywood Reporter представник акторки зробив на тлі шквалу чуток, що заполонили соцмережі одразу після її загибелі. Він не приховував обурення тим, як швидко трагедію перетворили на привід для пліток.

"Багато людей, які не були близькими до Гайден, використовують її смерть як привід для створення пліток і спекуляцій щодо ситуації, про яку вони знали дуже мало. Це сильна неповага до її пам'яті та до тих, хто знав і любив її, а зараз переживає величезну втрату", – наголосило джерело.

Відео дня

Сусіди заговорили в медіа

Приводом для другої, ще різкішої заяви стало те, що сусіди Панеттьєрі почали ділитися власними здогадками в пресі. Представник акторки дав зрозуміти: у цій історії є підводні камені, про які публіка поки навіть не здогадується, а розслідування ще далеке від завершення.

Представник акторки дав зрозуміти: у цій історії є підводні камені Фото: Instagram

"Якщо у вас є достовірна інформація, яка може бути корисною, будь ласка, зверніться до правоохоронних органів, а не до соцмереж, щоб публічно спекулювати на темі, яку ви не до кінця розумієте. У цій історії є набагато більше, ніж те, що зараз обговорюється публічно. Найближчі люди Гайден активно співпрацюють із слідством, щоб допомогти встановити правду. Її допитливі сусіди повинні дати правоохоронцям можливість виконувати свою роботу", – додав речник.

Обшук у Лос-Анджелесі

Розслідування тим часом набирає обертів. За інформацією US Weekly, у вівторок, 25 серпня, понад шість федеральних агентів за ордером провели обшук у помешканні Панеттьєрі в Лос-Анджелесі.

Наталія Кличко і Гайден Панеттьєрі Фото: Instagram

Акторка пішла з життя 16 серпня у віці 36 років. Розтин не виявив жодних ознак травм, які могли б стати причиною смерті, тож офіційна версія трагедії досі невідома.

Водночас джерела в поліції, на які посилається Page Six, натякнули, що серце Гайден могло зупинитися через передозування психоактивними речовинами. До справи вже долучили Управління боротьби з наркотиками, а на місці події правоохоронці знайшли препарат "Наркан", яким блокують дію опіоїдів.

Точку в питанні, чи застосовували цей засіб до Панеттьєрі, поставив Зак Гікерсон – брат Браяна Гікерсона, партнера акторки, якого раніше звинувачували в домашньому насильстві щодо неї.

"Коли ми зайшли у вітальню і намагалися розбудити Гайден, щоб пообідати, зрозуміли, що вона без свідомості. Я негайно зателефонував у службу 911, а Браян ввів їй "Наркан". Потім ми разом проводили серцево-легеневу реанімацію, тримаючи 911 на гучномовці, доки не прибули рятувальники та бригада швидкої допомоги. Після цього ми спостерігали, як вони робили все можливе, щоб вберегти їй життя", – розповів Зак Гікерсон.

Наразі поліція та федеральні агенти продовжують з'ясовувати всі обставини трагедії, а близькі акторки, за словами її речника, роблять усе можливе, щоб допомогти слідству встановити правду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Леслі Фогель, мати Гайден Панеттьєрі, після смерті доньки розповіла про непрості стосунки між ними та згадала про "токсичну" людину, яка була поруч із донькою.

Колишній партнер акторки Браян Хікерсон уперше прокоментував її смерть, щоправда, зробив це не особисто, а через свого адвоката.

Також Фокус розповідав, що чекає на майно Гайден Панеттьєрі після її смерті.