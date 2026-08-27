Кейт Миддлтон рассказала о дочери принца Гарри Лилибет (фото)

Принцесса Уэльская, вероятно, так и не видела вживую свою племянницу, принцессу Лилибет, с момента её рождения в США в 2021 году.

Через несколько дней принц Гарри и Меган Маркл прибудут в Великобританию. Большой переезд Сассекских — это возможность для примирения после многих лет отчуждения и напряженных отношений в королевской семье. Считается, что принц Уильям и принцесса Кейт ещё не познакомились со вторым ребёнком принца Гарри, принцессой Лилибет, которая родилась в США в 2021 году. Об этом пишет Hello Magazine.

Кейт Миддлтон впервые увидит Лилибет

Журналисты как-то спросили принцессу Кейт, общалась ли она по FaceTime со своей маленькой родственницей. Она ответила: "Нет. Нет".

Затем королева добавила: "Я желаю ей всего самого лучшего. Я с нетерпением жду встречи с ней, потому что мы ещё… ещё не встречались с ней, поэтому надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время".

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Теперь, спустя пять лет, встреча может состояться, когда семья приедет в Великобританию на длительный срок.

Автор книг о королевской семье Рассел Майерс рассказал, что Уильям и Кейт отправили подарок в США, когда родилась Лилибет: "Когда Гарри и Меган праздновали рождение своей дочери Лилибет 4 июня 2021 года, Уильям и Кэтрин прислали подарок и поздравительную открытку".

Гарри и Меган отправились с обоими своими детьми в Великобританию в июне 2022 года на празднование платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II. Во время визита Лилибет, которой на тот момент был один год, впервые лично встретилась со своей прабабушкой и дедушкой, королем Чарльзом. Однако считается, что семьи Гарри и Уильяма не встречались в частном порядке.

Принц Гарри с дочерью Лилибет Фото: Instagram

Как фирма отреагировала на возвращение Гарри

Королю Чарльзу сообщили о неожиданных планах сына относительно переезда всего за три дня до того, как эта новость стала достоянием общественности. Считается, что 77-летний монарх рад возможности увидеться с родными.

А вот принц Уильям, как говорят, не очень рад этому.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, издание Hello Magazine рассказало, как король отреагировал на новость о возвращении принца Гарри и Меган домой.