Кейт Міддлтон розповіла про дочку принца Гаррі Лілібет (фото)

Принцеса Уельська, ймовірно, ніколи і не бачила вживу свою племінницю, принцесу Лілібет, з моменту її народження в США у 2021 році.

За кілька днів принц Гаррі та Меган Маркл прибудуть до Великої Британії. Великий переїзд Сассекських — це можливість для примирення після років відчуження та напружених стосунків у королівській родині. Вважається, що принц Вільям та принцеса Кейт ще не зустрілися з другою дитиною принца Гаррі, принцесою Лілібет, яка народилася в США у 2021 році. Про це пише Hello Magazine.

Кейт Міддлтон уперше зустріне Лілібет

Журналісти якось розпитали принцесу Кейт про те, чи спілкувалася вона по FaceTime зі своєю маленькою родичкою. Вона відповіла: "Ні. Ні".

Потім королівська особа додала: "Я бажаю їй усього найкращого. Я не можу дочекатися зустрічі з нею, бо ми ще… ще не зустрічалися з нею, тож сподіваюся, що це станеться скоро".

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Тепер, п'ять років по тому, зустріч може бути можливою, коли родина прибуде до Великої Британії на тривалий період часу.

Автор королівських книг Рассел Майєрс розповів, що Вільям і Кейт надіслали подарунок до США, коли народилася Лілібет: "Коли Гаррі та Меган святкували народження своєї доньки Лілібет 4 червня 2021 року, Вільям і Кетрін надіслали подарунок і вітальну листівку".

Гаррі та Меган подорожували з обома своїми дітьми до Великої Британії в червні 2022 року на святкування платинового ювілею покійної королеви Єлизавети II. Під час візиту родини Лілібет, якій на той час був один рік, вперше особисто зустрілася зі своєю прабабусею та дідусем, королем Чарльзом. Однак, вважається, що родини Гаррі та Вільяма не зустрічалися приватно.

Принц Гаррі з дочкою Лілібет Фото: Instagram

Як Фірма відреагувала на повернення Гаррі

Короля Чарльза повідомили про несподівані плани сина щодо переїзду лише за три дні до того, як новина стала відомою публічно. Вважається, що 77-річний монарх радіє можливості побачити рідних.

І навпаки, принц Вільям, як кажуть, не дуже радий цьому.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також видання Hello Magazine розповідало, як король відреагував на новину про повернення принца Гаррі та Меган Маркл додому.