Блогеры не смогли снять видео на русском языке во Львове: "Сюда больше ни ногой" (фото)

Известная блогерша Кабриолетта (Анастасия) и ее жених Андрей Мараховский оказались в центре языкового скандала во время визита во Львов. По словам пары, попытка снять влог на русском языке вызвала резкую критику со стороны местных жителей, из-за чего они в срочном порядке покинули город и уехали в Киев.

Пара планировала снять первый выпуск для YouTube, однако проблемы начались уже в первые минуты съемок в центре города.

Блогерша о Львове Фото: Instagram

По словам Андрея, сначала они заметили "косые взгляды", а затем к ним подошли двое прохожих.

"Начинается лекция о малороссах и москворотах. Запиваю всё это холодной водой и иду снимать дальше в надежде, что это просто исключение", — поделился блогер в соцсетях.

Мараховский о поездке во Львов Фото: Instagram

Однако уже на съемочной площадке ситуация повторилась, после чего Андрей подытожил: "Когда это происходит в третий раз за час съемок, становится ясно, что снять что-то не удастся".

В итоге блогеры собрали вещи и уехали в столицу всего через несколько часов после приезда. Кабриолетта назвала эту поездку "самой короткой во Львов" и иронично поблагодарила львовян за "гостеприимство и человечность".

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"В Львов больше ни ногой, к сожалению. Хотя я любила этот город", — подытожила блогерша в своих Insta-историях.

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