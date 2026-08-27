Блогери не змогли зняти відео російською у Львові: "Сюди більше ні ногою" (фото)

Відома блогерка Кабріолетта (Анастасія) та її наречений Андрій Мараховський потрапили в мовний скандал під час візиту до Львова. За словами пари, спроба зняти влог російською мовою наразилася на жорстку критику від місцевих жителів, через що вони екстрено залишили місто та виїхали до Києва.

Пара планувала записати перший випуск для YouTube, проте проблеми почалися з перших хвилин зйомок у центрі міста.

Блогерка про Львів Фото: Instagram

За словами Андрія, спочатку вони помітили "косі погляди", а згодом до них підійшли двоє перехожих.

"Починається лекція про малоросів та москворотих. Запиваю все це діло холодною водою й іду знімати далі в надії, що це просто виняток", — поділився блогер у соцмережах.

Мараховський про поїздку у Львів Фото: Instagram

Проте вже в закладі ситуація повторилася, після чого Андрій резюмував: "Коли це відбувається втретє за годину зйомок, приходить розуміння, що зняти щось не вдасться".

У підсумку блогери зібрали речі й поїхали до столиці лише через кілька годин після приїзду. Кабріолетта назвала цю поїздку "найкоротшою у Львів" та іронічно подякувала львів’янам за "гостинність та людяність".

Відео дня

"У Львів більше ні ногою, на жаль. Хоча я любила це місто", — підсумувала блогерка у своїх Insta-сторіз.

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Крім того, колишній працівник "Нової пошти", якого звільнили через мовний скандал, заговорив після хвилі обговорень ситуації в мережі. Він у роликах висміював людей, які просили звертатися до них українською під час обслуговування.