Звільнений працівник "Нової пошти" заговорив після мовного скандалу (відео)

Колишній працівник "Нової пошти", якого звільнили через мовний скандал, заговорив після хвилі обговорень ситуації в мережі. Він у роликах висміював людей, які просили звертатися до них українською під час обслуговування.

У Threads Роман каже, що у всьому насправді винні "заздрісні" люди, які подивилися його відео та начебто самі почали скандал.

Позиція звільненого працівника "Нової пошти"

"Я не буду надто багато акцентувати уваги на цьому, але хочу сказати, що через таких людей, ненависних, заздрісних як @daria_engteach, під руку потрапляють інші добрі люди. Якщо тобі щось не подобається, ти можеш спокійно прогорнути стрічку і дивитися далі тік ток, але ж ні, потрібно обов'язково нас**ти, я не тримаю зла і образи на тебе", — написав Роман.

За словами блогера, його справді звільнили, але "у всьому потрібно шукати плюси". Він пропрацював у компанії чотири роки.

Реакція мережі

У коментарях українці підтримали позицію "Нової пошти":

"А можна було просто надавати послуги державною та не будувати контент на висміюванні і цькуванні української мови".

"Чому заздрити? Що ви хайпуєте на українській мові? Треба було зараз написати пост російською, що ж ви?".

"Ну ти ж хотів контєнту, стать відомим і бахатим. Висміюючи державну мову при цьому, шо не так тепер??".

"Правильно звільнили. Твої цінності не співпадають з цінностями компанії. Ти несеш репутаційну шкоду. Навіщо їм такий працівник".

