Уволенный работник "Новой почты" заговорил после языкового скандала (видео)

Бывший работник "Новой почты", которого уволили из-за языкового скандала, заговорил после волны обсуждений ситуации в сети. Он в роликах высмеивал людей, которые просили обращаться к ним на украинском во время обслуживания.

В Threads Роман говорит, что во всем на самом деле виноваты "завистливые" люди, которые посмотрели его видео и якобы сами начали скандал.

Позиция уволенного работника "Новой почты"

"Я не буду слишком много акцентировать внимания на этом, но хочу сказать, что из-за таких людей, ненавистных, завистливых как @daria_engteach, под руку попадают другие добрые люди. Если тебе что-то не нравится, ты можешь спокойно пролистать ленту и смотреть дальше тик ток, но нет, нужно обязательно нас**ть, я не держу зла и обиды на тебя", — написал Роман.

По словам блогера, его действительно уволили, но "во всем нужно искать плюсы". Он проработал в компании четыре года.

Позиция уволенного работника "Новой почты"

Реакция сети

В комментариях украинцы поддержали позицию "Новой почты":

"А можно было просто предоставлять услуги на государственном и не строить контент на высмеивании и травле украинского языка".

"Чему завидовать? Что вы хайпуете на украинском языке? Надо было сейчас написать пост на русском, что же вы?".

"Ну ты же хотел контента, стать известным и бахатым. Высмеивая государственный язык при этом, шо не так теперь?".

"Правильно уволили. Твои ценности не совпадают с ценностями компании. Ты несешь репутационный ущерб. Зачем им такой работник".

