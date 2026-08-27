Известная певица рассказала о тяжелом ранении мужа (фото)

Украинская певица Наталья Карпа и её муж, военнослужащий Евгений Терехов, опубликовали трогательный совместный пост об особой для их семьи дате — 27 августа. Этот день сочетает в себе как трагические воспоминания о тяжелом ранении на фронте, так и радостную годовщину создания их семьи.

Для Евгения 27 августа 2014 года стало рубежом, разделившим его жизнь на "до" и "после". Защищая Украину от оккупантов, он получил крайне тяжелое ранение. Врачам удалось извлечь из его тела 83 осколка, однако 27 из них до сих пор остаются внутри.

Наталья Карпа и ее муж Евгений Терехов Фото: Instagram

"Для кого-то это просто дата. Для меня — мой второй день рождения", — признался военный.

Ровно через два года после трагедии, 27 августа 2016 года, влюбленные узаконили свои отношения. Несмотря на пережитые испытания и тот факт, что Евгений продолжает защищать страну, супруги отмечают 10 лет совместной жизни.

"Удивительно, как одна дата может вместить в себя столько всего: боль и любовь, страх и веру, борьбу и жизнь", — поделился супруг певицы, поблагодарив жену за то, что она была рядом в самые тяжелые моменты и остается рядом сегодня.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Кроме того, певица, имеющая медицинское образование, ответила на вопрос, готова ли она отправиться на фронт.