Відома співачка розповіла про важке поранення чоловіка (фото)

Українська співачка Наталка Карпа та її чоловік-військовослужбовець Євген Терехов опублікували чуттєвий спільний допис про особливу для їхньої родини дату — 27 серпня. Цей день поєднує в собі як трагічні спогади про тяжке поранення на фронті, так і радісну річницю створення їхньої сім'ї.

Для Євгена 27 серпня 2014 року стало межею, яка розділила його життя на "до" і "після". Захищаючи Україну від окупантів, він отримав надважке поранення. Лікарям вдалося витягти з його тіла 83 осколки, проте 27 з них і досі залишаються всередині.

Наталка Карпа та її чоловік Євген Терехов Фото: Instagram

"Для когось це просто дата. Для мене — мій другий день народження", — зізнався військовий.

Рівно через два роки після трагедії, 27 серпня 2016 року, закохані узаконили свої стосунки. Попри пережиті випробування та той факт, що Євген продовжує боронити країну, подружжя відзначає 10 років разом.

"Дивно, як одна дата може вмістити стільки всього: біль і любов, страх і віру, боротьбу і життя", — поділився чоловік співачки, подякувавши дружині за те, що вона була поруч у найважчі моменти й залишається поряд сьогодні.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

44-річна українська співачка Наталка Карпа розповіла про кризу у шлюбі з чоловіком-військовим Євгеном Тєрєховим. Після народження дитини стосунки пари кардинально змінилися.

Українські артистки Наталка Карпа та Ольга Цибульська влаштували символічний протест на підтримку Олени Тополі, яка стала жертвою шантажу та витоку приватних відео.

Крім того, співачка, яка має медичну освіту, відповіла, чи готова піти на фронт.