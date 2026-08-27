Джамала поразила своей фигурой в 43 года (фото)
Украинская певица Джамала 27 августа отмечает свой 43-й день рождения. В честь праздника артистка поделилась свежим фото, на котором продемонстрировала поразительную стройную фигуру после восстановления после третьих родов.
На опубликованном снимке в Instagram певица позирует на каменной лестнице старинного здания. Для фотосессии Джамала выбрала стильный наряд, который удачно подчеркнул её плоский живот и тонкую талию. Она надела черный топ на тонких бретелях и серо-бежевые брюки с высокой посадкой, дополнив силуэт черным ремешком с золотой подвеской.
Свой лаконичный образ артистка дополнила массивными солнцезащитными очками, серьгами в форме солнца, цепочками и кольцами, а в бьюти-акцентах отдала предпочтение причесанным волосам и помаде естественного оттенка.
В чём секрет физической формы Джамалы
Путь артистки к привычной форме потребовал времени и взвешенного подхода. В мае 2024 года Джамала в третий раз стала мамой, родив сына Алима-Сейта Бекира, и за время беременности набрала около 20 килограммов. Певица сознательно отказалась от экстремальных диет, подчеркнув, что организму требуется как минимум год для полноценного восстановления.
Секретом своего преображения звезда называет сочетание умеренности и систематического ухода. Она считала калории без жестких ограничений в еде, отказалась от ужинов и постепенно возвращала физическую активность с помощью йоги, пилатеса и специальных дыхательных упражнений для устранения диастаза.
Дополнительным стимулом стало прекращение грудного вскармливания, после чего вес уменьшился ещё на семь килограммов. При этом Джамала особо подчеркнула, что добилась результата естественным путём и не прибегала к популярным инъекциям для похудения.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- 27 августа украинской певице крымскотатарского происхождения и победительнице "Евровидения" Джамале исполняется 43 года. По случаю праздника Фокус рассказал о том, что известно о многодетной семье звезды.
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Кроме того, звезда отреагировала на обвинения в том, что она якобы родила третьего ребенка, чтобы её мужа не забрали на войну.