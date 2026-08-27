Джамала вразила своєю фігурою в 43 роки (фото)

Українська співачка Джамала 27 серпня відзначає свій 43-й день народження. На честь свята артистка поділилася свіжим фото, на якому продемонструвала вражаючу струнку фігуру після відновлення від третіх пологів.

На опублікованому кадрі в Instagram виконавиця позує на кам'яних сходах старовинної будівлі. Для фотосесії Джамала обрала стильний аутфіт, що вдало підкреслив її плаский живіт та тонку талію. Вона вдягла чорний топ на тонких бретелях і сіро-бежеві штани з високою посадкою, доповнивши силует чорним ремінцем із золотою підвіскою.

Джамала вразила фігурою Фото: Instagram

Свій лаконічний образ артистка доповнила масивнимься піди сонцезахисними окулярами, сережками у формі сонця, ланцюжками та каблучками, а в б'юті-акцентах віддала перевагу зібраному волоссю й помаді природного відтінку.

У чому секрет фізичної форми Джамали

Шлях артистки до звичної форми вимагав часу та зваженого підходу. У травні 2024 року Джамала втретє стала мамою, народивши сина Алім-Сеїта Бекіра, і за час вагітності набрала близько 20 кілограмів. Співачка свідомо відмовилася від екстремальних дієт, наголошуючи, що організм потребує щонайменше року для повноцінного відновлення.

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Секретом свого перевтілення зірка називає поєднання поміркованості та систематичного догляду. Вона рахувала калорії без жорстких обмежень у їжі, відмовилася від вечерь і поступово повертала фізичну активність через йогу, пілатес та спеціальні дихальні вправи для опрацювання діастазу.

Додатковим поштовхом стало завершення грудного вигодовування, після якого вага зменшилася ще на сім кілограмів. При цьому Джамала окремо підкреслила, що досягла результату природним шляхом і не використовувала популярні ін'єкції для схуднення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

27 серпня українській співачці кримськотатарського походження та переможниці Євробачення Джамалі виповнюється 43 роки. Фокус з нагоди свята розповідав, що відомо про багатодітну родину зірки.

Українська співачка вразила глядачів благодійного шоу "Нашебачення" у Києві несподіваним перевтіленням у легендарного фронтмена гурту Queen — Фредді Мерк’юрі.

Крім того, зірка відреагувала на закиди, що вона начебто народила третю дитину, аби її чоловіка не забрали на війну.