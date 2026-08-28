Бывший Гайден Панеттьери "клеил" другую женщину незадолго до ее смерти (фото)

Брайан Хикерсон, которого обвиняют в издевательствах над покойной актрисой Хайден Панеттьери, весной активно ухаживал за 26-летней жительницей Гринвилла в личных сообщениях Instagram.

Об этом со ссылкой на личную переписку бывшей Хайден Панеттьери сообщает таблоид Page Six. Женщина утверждает, что в тот момент даже не подозревала, с кем имеет дело.

По данным издания, Хикерсон и девушка, которая попросила не называть её имя, якобы встретились вечером 28 марта в клубе Cat's Pajamas в центре Гринвилла — она была там вместе с подругой.

По её словам, в тот вечер она была "сильно пьяна" и "почти ничего не помнила из той ночи", о чём впоследствии честно призналась Брайану, когда тот подписался на неё в соцсети и написал сообщение.

Хикерсон тогда предложил "наверстать" якобы обещанное свидание и пригласил её встретиться вечером 29 марта.

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"Приятно неожиданно познакомиться"

Женщина ответила лишь через несколько дней, 1 апреля. Написала, что пропустила сообщение и всё равно бы не пришла. По её словам, она на тот момент и понятия не имела, кто такой Хикерсон и что его связывает с Хайден Панеттьери.

Брайан Хикерсон, бывший Хайден Панеттьери Фото: Instagram

Это не остановило Брайана: он продолжил переписку и пытался развить общение дальше.

"Только что переехал сюда из Лос-Анджелеса, поэтому было приятно неожиданно познакомиться с красивой девушкой в Гринвилле. Я также понял, когда написал тебе в Instagram, что ты дала мне свой номер, поэтому я напишу тебе (на него), если так будет лучше", — написал мужчина в одном из сообщений.

Девушка потеряла интерес

Переписка продолжалась ещё некоторое время, однако в конце концов женщина решила положить этому конец. По её словам, интерес просто угас. Поводом послужила и почти десятилетняя разница в возрасте, а также то, что она так и не смогла вспомнить обстоятельства их знакомства.

Впрочем, это не остановило Брайана: ещё в течение двух недель он продолжал приглашать её на свидания. Последнее сообщение от него поступило 14 апреля — после этого переписка прервалась. В следующий раз девушка услышала о Хикерсоне уже из новостей о смерти Хайден Панеттьери.

Актриса Хайден Панеттьери трагически скончалась Фото: Instagram

По словам собеседницы Page Six, за всё время общения Хикерсон ни разу не упомянул имя Хейден. Хотя, как утверждают источники издания, в тот момент он регулярно выманивал у актрисы деньги.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Соседка актрисы за время её отношений с Брайаном Хикерсоном дважды видела, как пожарные выносили Панеттьери из квартиры в Лос-Анджелесе на носилках.

Внезапная смерть актрисы оставила немало открытых вопросов, в частности, что теперь будет с её имуществом.

Также известно, что тремя годами ранее скончался брат Хайдена — ему было всего 28 лет.