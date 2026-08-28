Женщина могла умереть от ожирения, а спустя три года уже стала королевой красоты
Пять лет назад Эмбер Улер весила более 135 килограммов, страдала от преддиабета и слышала от врачей неутешительные прогнозы об угрозе преждевременной смерти. Однако строгая диета, упорные тренировки и сброшенные 77 килограммов не только спасли ей жизнь, но и привели к заветному титулу на конкурсе красоты.
Переломным моментом для матери троих детей стал визит в парк развлечений. Эмбер застряла в бассейне с поролоном, и даже трое мужчин не смогли её вытащить — дело едва не решала служба спасения. Пережив сильное унижение, Улер осознала: жить с тяжелым ожирением так же сложно, как и работать над собой. Она поставила себе цель полностью изменить образ жизни и когда-нибудь выйти на сцену конкурса красоты, пишет People.
За более чем три с половиной года интенсивных тренировок и правильного питания женщина похудела на 77 кг. Уже в 2024 году она завоевала титул "Миссис "Флорида Вселенная", а впоследствии получила и главную корону "Миссис "Вселенная США".
Самая пожилая участница в истории конкурса "Мисс США"
В настоящее время 41-летняя Эмбер Улер участвует в юбилейном 75-м конкурсе "Мисс США" в качестве представительницы штата Мичиган. Она стала самой возрастной конкурсанткой в истории шоу и первой матерью среди участниц.
"Я осознала, что живу лишь половиной жизни. Сбросить 77 килограммов было трудно, но жить с ними — ничуть не легче. Мой жизненный опыт и зрелость — это моё главное преимущество на сцене", — делится Эмбер.
По словам Улер, молодые участницы активно поддерживают её, а сам конкурс давно вышел за рамки классической оценки внешности, превратившись в сообщество сильных и вдохновлённых женщин.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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