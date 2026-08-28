Народный артист пожаловался на мизерную пенсию: "Это очень обидно"

67-летний украинский телеведущий, актёр и народный артист Владимир Горянский пожаловался на размер своей пенсии.

В рамках проекта "Наедине с гламуром" член Национального союза театральных деятелей Украины, который также заговорил об усыновлении ребенка, признался, что выплаты на заслуженном отдыхе совсем небольшие. На такие средства, по словам Горянского, сложно жить комфортно.

Горянский пожаловался на размер своей пенсии

К тому же у Владимира есть надбавка за звание народного артиста Украины.

"Ну, как это может быть? Вы знаете, очень обидно, что у нас люди, выходящие на пенсию, уже оказываются в бедственном положении. Если артист всю жизнь работает за эту зарплату и уходит на пенсию с такой пенсией, а я даже не хочу называть её размер, то, вы понимаете, это ужасно", — говорит звезда сериала "Великие Вуйки".

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Впрочем, артист не рассчитывает только на выплаты от государства. Он продолжает активно работать и гастролировать в свои 67 лет. И это доставляет знаменитости удовольствие.

Владимир Горянский Фото: соцсети

"Есть большой плюс. К моей пенсии добавляется 40 % благодаря тому, что у меня есть звание народного артиста Украины. А для людей, которые всю жизнь работали без звания, это вообще кошмар. И как жить, если нет детей, которые бы поддерживали? Где подрабатывать? Если бы я не работал, не гастролировал, то какая бы была пенсия? Поэтому я работаю, поддерживаю себя в форме, у меня много сил и энергии для работы. Я делаю это с удовольствием", — говорит актер.

Журналистка спросила, есть ли у Горянского хотя бы 20 тысяч.

Актёр лаконично ответил: "Более или менее".

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