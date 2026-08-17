"Какая она шикарная": пенсионерка из Киева взорвала сеть (фото)
Преподавательница на пенсии из Киева поразила своим ярким образом и частично раскрыла размер пенсии, которой ей хватает.
82-летняя женщина попала в блог журналистки Ангелины Пичик и поразила своим стилем.
Пенсионерка из Киева поразила своим стилем
Преподавательница КПИ призналась, что ткань для платья когда-то купила в Польше, а шила здесь.
"В моём возрасте нужно держать себя в руках. Потому что если пропустишь хоть один день, всё, конец. Знаете, в этом возрасте нужно быть серьезным. И я вам рекомендую. Многое делаешь через силу. Но нужно делать, чтобы не сдаться", — говорит женщина.
Раньше она преподавала теоретическую электротехнику в КПИ. Сама она родом из Киева, и пенсии ей пока хватает.
"Я не могу жаловаться. Пенсия достойная. Мне её хватает. Может, кому-то и мало. Но мне хватит", — призналась пенсионерка.
По словам женщины, речь идет о сумме свыше 10 тысяч гривен.
"Разумеется, не разгуляешься. В рестораны не пойдешь, но для нормальной жизни этого вполне хватит", — добавила женщина.
Преподавательница подчеркнула, что, несмотря на жизненные трудности, нужно держать себя в руках.
Реакция сети
В комментариях люди выразили восторг от стиля этой женщины:
- "Какая она шикарная и красивая в свои 82 года! Настоящий пример для всех женщин — элегантность, сила духа и любовь к жизни не знают возраста".
- "Как можно быть настолько эффектной в 82?"
- "Невероятная красавица".
- "Какая изысканная дама. Говорит умные вещи. Образ просто потрясающий".
- "Украинская интеллигенция — умная, вежливая, ухоженная, элегантная женщина".
- "Какая прекрасная и интеллигентная дама! Чувствуется, что она работала с молодежью, занималась своим образованием, держит себя в форме! Поэтому горжусь такими женщинами".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Эпатажная пара с разницей в возрасте в 21 год взорвала сеть после появления в рубрике Николаса Кармы "Сколько стоит ваш лук".
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Кроме того, 53-летняя женщина по имени Оксана воспитывает двоих детей от своего возлюбленного Сергея, которому 24 года. Они живут в Виннице.