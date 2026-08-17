"Яка вона шикарна": пенсіонерка з Києва розірвала мережу (фото)

Викладачка на пенсії з Києва вразила своїм яскравим образом та частково розкрила пенсію, якої їй вистачає.

82-річна жінка потрапила в блог журналістки Ангеліни Пичик та вразила своїм стилем.

Пенсіонерка з Києва вразила своїм стилем

Викладачка КПІ зізналася, що тканину на сукню колись купила в Польщі, а шила тут.

"В моєму віці треба тримати себе в руках. Бо якщо пропустиш хоч один день, все тоді. Знаєте, такий вік поважний. І я вам рекомендую. Багато чого робиш через силу. Але мусиш робити, щоб не спуститися", — каже жінка.

Раніше вона викладала в КПІ теоретичну електротехінку. Сама жінка з Києва, а пенсії їй наразі вистачає.

"Я не можу жалітися. Гідна пенсія. Мені її досить. Може, й комусь мало. Але мені вистачить", — зізналася пенсіонерка.

За словами жінки, мова про понад 10 тисяч гривень.

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Пенсіонерка з Києва вразила своїм стилем Фото: Instagram

"Не розгуляєшся, звичайно. В ресторани не підеш, але на нормальне життя старече достатньо", — додала жінка.

Викладачка наголосила, що попри складнощі життя, потрібно тримати себе в руках.

Пенсіонерка з Києва вразила своїм стилем Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди висловили захват від стилю жінки:

"Яка вона шикарна і красива у свої 82 роки! Справжній приклад для всіх жінок — елегантність, сила духу та любов до життя не мають віку".

"Як можна бути настільки ефектною у 82?"

"Красуня неймовірна".

"Яка вишукана пані. Розумні речі говорить. Образ вогонь".

"Українська інтелігенція — розумна, ввічлива, доглянута, елегантна жінка".

"Яка прекрасна і інтелігентна пані! Відчувається, що працювала з молоддю, що займалась своєю освітою, тримає себе в формі! Тому пишаюсь такими жінками".

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