"Яка вона шикарна": пенсіонерка з Києва розірвала мережу (фото)
Викладачка на пенсії з Києва вразила своїм яскравим образом та частково розкрила пенсію, якої їй вистачає.
82-річна жінка потрапила в блог журналістки Ангеліни Пичик та вразила своїм стилем.
Пенсіонерка з Києва вразила своїм стилем
Викладачка КПІ зізналася, що тканину на сукню колись купила в Польщі, а шила тут.
"В моєму віці треба тримати себе в руках. Бо якщо пропустиш хоч один день, все тоді. Знаєте, такий вік поважний. І я вам рекомендую. Багато чого робиш через силу. Але мусиш робити, щоб не спуститися", — каже жінка.
Раніше вона викладала в КПІ теоретичну електротехінку. Сама жінка з Києва, а пенсії їй наразі вистачає.
"Я не можу жалітися. Гідна пенсія. Мені її досить. Може, й комусь мало. Але мені вистачить", — зізналася пенсіонерка.
За словами жінки, мова про понад 10 тисяч гривень.
"Не розгуляєшся, звичайно. В ресторани не підеш, але на нормальне життя старече достатньо", — додала жінка.
Викладачка наголосила, що попри складнощі життя, потрібно тримати себе в руках.
Реакція мережі
У коментарях люди висловили захват від стилю жінки:
- "Яка вона шикарна і красива у свої 82 роки! Справжній приклад для всіх жінок — елегантність, сила духу та любов до життя не мають віку".
- "Як можна бути настільки ефектною у 82?"
- "Красуня неймовірна".
- "Яка вишукана пані. Розумні речі говорить. Образ вогонь".
- "Українська інтелігенція — розумна, ввічлива, доглянута, елегантна жінка".
- "Яка прекрасна і інтелігентна пані! Відчувається, що працювала з молоддю, що займалась своєю освітою, тримає себе в формі! Тому пишаюсь такими жінками".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Епатажна пара з різницею у віці у 21 рік розірвала мережу після появи в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".
- Провідниця потяга "Укрзалізниці" стала зіркою мережі. Жінку сфотографували на робочому місці, а українці висловили захват від неї.
Крім того, 53-річна жінка на імʼя Оксана виховує двох дітей від свого коханого Сергія, якому 24 роки. Вони живуть у Вінниці.