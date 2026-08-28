Не может говорить: что сейчас с мобилизованным лидером группы "Фиолет", перенесшим операцию

Сергей Мартынюк, который сейчас служит в ВСУ, перенес плановую операцию. Накануне артист опубликовал фото с больничной койки и поделился впечатлениями от пережитого.

В комментарии изданию Фокус представительница музыканта признается, что наркоз и операционный стол стали для артиста совершенно новым испытанием — раньше он ни разу не сталкивался с подобным.

Как выяснилось, хирургическое вмешательство проводилось на голосовых связках музыканта. Сейчас ему предстоит период реабилитации, после которого станет ясно, как операция повлияет на его творческую деятельность.

"Сейчас Сергей все еще находится в госпитале. После выписки, на период реабилитации, он будет выполнять свои обязанности удаленно и преимущественно в письменной форме", — рассказывает представительница артиста, комментируя, как это повлияет на его службу в ВСУ.

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Сергею Мартынюку придется промолчать около месяца Фото: Instagram

По её словам, Сергею придётся молчать около месяца.

"Проблемы с голосовыми связками у Сергея продолжались не один год, поэтому операция стала необходимым и давно ожидаемым этапом лечения. Мы ждали своей очереди более двух месяцев из-за значительной загруженности медицинского учреждения… Сейчас главное — пройти весь период восстановления без спешки и вернуться к полноценной работе тогда, когда это разрешат врачи", — добавляют в команде Мартынюка.

Кстати, 28 августа украинская рок-группа "Фиолет" представила новую песню "Бисит" и официальный видеоклип к ней. Видеоролик посвящен памяти украинских защитников и защитниц, погибших, защищая Украину.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Тем временем в соцсетях разразился громкий скандал: волонтер и бывшая советница Валерия Залужного Алла Мартынюк появилась в эфире "Единых новостей" в полной военной форме, чем вызвала волну возмущения пользователей.