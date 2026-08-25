"Так сложилась судьба": Олег Винник высказался об изменении гражданства

Выехавший из Украины после начала полномасштабного вторжения певец Олег Винник публично задумался о получении гражданства Германии. По словам артиста, большую часть сознательной жизни он провел именно в Берлине, поэтому чувствует себя там как рыба в воде и не исключает, что рано или поздно официально станет немцем.

О возможном изменении гражданства Олег Винник заговорил в интервью для YouTube-канала "Агент Провокатор". Артист напомнил, что уже 26 лет живет за границей, а в Украину во взрослом возрасте наведывался разве что за работой или в гости – сам он говорит, что все это время был "на чемоданах".

По словам певца, более 20 из этих 26 лет у него официально статус резидента Германии, хотя полноценного гражданства до сих пор не оформил.

"Сейчас у меня нет немецкого гражданства. Я резидент Германии. 26 лет я живу здесь, более 20 из которых я являюсь резидентом этой страны. Наверное, было бы правильно стать немцем. Моя жизнь здесь. Я здесь лучше все понимаю, чем на родине. В Украине я учился, приезжал туда на работу, в гости. Там я был "на чемоданах". Находишься в этой среде, поэтому наверняка было бы правильно сегодня стать немцем. Но так сложилась судьба, что я пока украинец", – признался певец.

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Окончательного решения пока нет

Винник подчеркнул, что пока не готов поставить точку в этом вопросе и категорически отречься от украинского паспорта. Впрочем, убежден: на его месте так поступило бы подавляющее большинство людей.

Олег Винник заговорил об изменении гражданства Фото: Instagram olegg.vynnyk

"Меня можно осуждать, но я знаю, что большая часть нормальных людей в мире хотела бы жить, как я в Германии – цивилизованно. Кстати, сейчас можно иметь два гражданства. Пока у нас война, это все сложная тема", – добавил исполнитель.

Ранее Олег Винник уже рассказывал, что после 24 февраля смог уехать из Украины именно благодаря документу о постоянном месте жительства в Германии. Тогда же артист отмечал, что с 2000 года не пользуется внутренним украинским паспортом, а живет исключительно по заграничному.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Олег Винник удивил фанатов новым треком. Песню артист написал на немецком языке, а посвятил его теме предательства.

Также певец впервые публично рассказал о жене-певице, признавшись, что в семье именно она задает тон и он в этом отношении – подкаблучник.

Кроме того, ранее Винник вышел на связь из-за границы, одетый в футболку с патриотической символикой.