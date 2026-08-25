"Так склалася доля": Олег Винник висловився про зміну громадянства

Співак Олег Винник, який виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення, публічно замислився про отримання громадянства Німеччини. За словами артиста, більшу частину свідомого життя він провів саме в Берліні, тому почувається там як риба у воді, і не виключає, що рано чи пізно офіційно стане німцем.

Про можливу зміну громадянства Олег Винник заговорив в інтерв'ю для YouTube-каналу "Агент Провокатор". Артист нагадав, що вже 26 років живе за кордоном, а в Україну в дорослому віці навідувався хіба що за роботою чи в гості – сам він каже, що весь цей час був "на валізах".

За словами співака, понад 20 з цих 26 років він офіційно має статус резидента Німеччини, хоча повноцінного громадянства досі не оформив.

"Зараз у мене нема німецького громадянства. Я резидент Німеччини. 26 років я живу тут, понад 20 з яких я є резидентом цієї країни. Напевно, було би правильно стати німцем. Моє життя тут. Я тут краще все розумію, ніж на батьківщині. В Україні я навчався, приїжджав туди на роботу, в гості. Там я був "на валізах". 26 років ти перебуваєш в цьому середовищі, тому, напевно, було би правильно сьогодні стати німцем. Але так склалася доля, що я поки українець", – зізнався співак.

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Остаточного рішення поки немає

Винник підкреслив, що поки не готовий поставити крапку в цьому питанні й категорично зректися українського паспорта. Втім, переконаний: на його місці так вчинила б переважна більшість людей.

Олег Винник заговорив про зміну громадянства Фото: Instagram olegg.vynnyk

"Мене можна засуджувати, але я знаю, що більша частина нормальних людей у світі хотіла би жити, як я в Німеччині – цивілізовано. До речі, зараз можна мати два громадянства. Поки у нас війна, це все складна тема", – додав виконавець.

Раніше Олег Винник уже розповідав, що після 24 лютого зміг виїхати з України саме завдяки документу про постійне місце проживання в Німеччині. Тоді ж артист зазначав, що ще з 2000 року не користується внутрішнім українським паспортом, а живе виключно за закордонним.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олег Винник здивував фанатів новим треком. Пісню артист написав німецькою мовою, а присвятив її темі зради.

Також співак уперше публічно розповів про дружину-співачку, зізнавшись, що в родині саме вона задає тон і він у цьому стосунку – підкаблучник.

Крім того, раніше Винник вийшов на зв'язок із-за кордону, одягнений у футболку з патріотичною символікою.