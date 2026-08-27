Мобилизованный лидер группы "Фиолет" оказался в операционной: что произошло (фото)

Музыкант Сергей "Колос" Мартынюк сообщил о первом в жизни хирургическом вмешательстве — операции на голосовом аппарате. Музыкант, совмещающий службу в ВСУ с творчеством, опубликовал фото с больничной койки и рассказал о дальнейших планах.

Лидер группы "Фиолет", который в настоящее время служит в ВСУ, поделился в соцсетях новостью об операции и рассказал о том, как он себя чувствует после нее. По словам артиста, до этого момента ему ни разу не приходилось сталкиваться ни с наркозом, ни с операционным столом. Своё состояние после операции музыкант описал с присущим ему юмором.

"Первый за почти 39 лет жизни наркоз и первая операция. Ощущения, как после сильного похмелья, о которых я уже успел забыть", — признался артист.

Подробности операции

Как пояснил лидер группы "Фиолет", хирургическое вмешательство касалось именно голосовых связок. Впереди у артиста реабилитация.

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Свое самочувствие после операции музыкант описал с присущим ему юмором Фото: Instagram

"Дали новый шанс моим голосовым связкам. Впереди недели тишины и реабилитации. В ноябре планирую концерты, поэтому настроение боевое", — рассказал Мартынюк.

Музыкант сразу же поставил точку в вопросах о возможном завершении службы из-за операции, подчеркнув, что это не предполагает демобилизацию. Он также поблагодарил тех, кто поддержал его добрыми словами.

Впереди у артиста — реабилитация Фото: Instagram

"И нет — с таким не демобилизуют. Спасибо всем, кто писал и поддерживал. Пока что остаюсь", — подытожил артист.

В своих сторисах артист показал, как пробует больничную еду.

Напомним, Сергей Мартынюк вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения РФ и с тех пор совмещает военную службу с творческой деятельностью и поддержкой украинских воинов.

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