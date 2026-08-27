Мобілізований лідер гурту "Фіолет" опинився в операційній: що сталося (фото)

Музикант Сергій "Колос" Мартинюк повідомив про перше в житті хірургічне втручання – операцію на голосовому апараті. Музикант, який поєднує службу в ЗСУ з творчістю, опублікував фото з лікарняного ліжка та розповів про подальші плани.

Лідер гурту "Фіолет", який нині перебуває у лавах ЗСУ, поділився в соцмережах новиною про операцію та своїм самопочуттям після неї. За словами артиста, до цього моменту йому жодного разу не доводилося стикатися ні з наркозом, ні з операційним столом. Свій стан після втручання музикант описав з характерним для себе гумором.

"Перший за майже 39 років життя наркоз і перша операція. Відчуття як з жосткого будуна, про які я вже встиг забути", – зізнався артист.

Подробиці операції

Як пояснив лідер "Фіолету", хірургічне втручання стосувалося саме голосових зв'язок. Попереду в артиста реабілітація.

Свій стан після втручання музикант описав з характерним для себе гумором Фото: Instagram

"Дали новий шанс моїм голосовим зв’язкам. Попереду тижні тиші і реабілітації. В листопаді планую концерти, тому настрій бойовий", – розповів Мартинюк.

Відео дня

Музикант одразу поставив крапку в питаннях щодо можливого завершення служби через операцію, наголосивши, що демобілізації це не передбачає. Він також подякував тим, хто підтримав його добрими словами.

Попереду в артиста реабілітація Фото: Instagram

"І ні – з таким не демобілізують. Дякую всім, хто писав-підтримував. Качумаю поки", – підсумував артист.

У своїх сторіз артист показав, як дегустує лікарняну їжу.

Нагадаємо, Сергій Мартинюк долучився до ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ і з того часу поєднує військову службу з творчою діяльністю та підтримкою українських воїнів.

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У мережі розгорівся масштабний скандал після того, як волонтерка та колишня радниця Валерія Залужного Алла Мартинюк з’явилася у студії "Єдиних новин" у повному військовому спорядженні.