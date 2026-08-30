Кэмерон Диас — 54: как изменилась звезда и куда она исчезла (фото)

30 августа свой день рождения отмечает одна из самых ярких звёзд Голливуда — Кэмерон Диас. За время своей карьеры актриса прошла путь от юной блондинки из культовой комедии "Маска" до сознательной предпринимательницы, мамы и женщины, которая не боится естественного старения.

В 90-е и 2000-е годы Кэмерон Диас была главным секс-символом Голливуда. Она покоряла красные дорожки своей фирменной широкой улыбкой, небесно-голубыми глазами и смелыми экспериментами с прическами и макияжем. Фокус рассказывает, куда исчезала Кэмерон Диас и как она меняла свою внешность.

Кэмерон Диас исполнилось 54 года Фото: Instagram

С годами звезда отказалась от изнурительных стандартов красоты киноиндустрии. Диас неоднократно публично заявляла, что перестала беспокоиться из-за морщин и сделала выбор в пользу естественности. Сегодня актриса предпочитает минимум косметики, уютную и удобную одежду, а также уход за собой без радикальных пластических операций.

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Куда исчезла Кэмерон Диас?

После выхода мюзикла "Энни" в 2014 году Кэмерон неожиданно приостановила свою успешную актёрскую карьеру. Актриса объяснила это тем, что ей нужно было вернуть контроль над собственной жизнью и уделить время семье.

Так выглядела Кэмерон Диас раньше Фото: коллаж Фокус

В 2015 году она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Реддикс и сына Кардинала.

Во время творческого перерыва Диас основала собственный бренд органического вина Avaline и издала книги о здоровье и уходе за телом.

Так выглядит Кэмерон Диас сейчас Фото: Instagram

Возвращение на экраны

Перерыв длился целое десятилетие, однако звезда решила возобновить кинокарьеру. Кэмерон Диас вернулась в кино, сыграв главную роль вместе с Джейми Фоксом в комедийном боевике от Netflix с красноречивым названием "Снова в деле" (Back in Action).

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Кэмерон Диас впервые заметили на улице с маленьким сыном.