Кемерон Діас — 54: як змінилася зірка та куди вона зникла (фото)

30 серпня свій день народження відзначає одна з найяскравіших зірок Голлівуду — Кемерон Діас. За час своєї кар'єри акторка пройшла шлях від юної блондинки з культової комедії "Маска" до свідомої підприємниці, мами та жінки, яка не боїться природного старіння.

У 90-х та 2000-х роках зовнішністьКамерон Діас була головним секс-символом Голлівуду. Вона підкорювала червоні хідники своєю фірмовою широкою посмішкою, небесно-блакитними очима та сміливими експериментами із зачісками й макіяжем. Фокус розповідає, куди зникала Камерон Діас і як вона змінювала свою зовнішністю.

Кемерон Діас виповнилось 54 роки Фото: Instagram

З роками зірка відмовилася від виснажливих б'юті-стандартів кіноіндустрії. Діас неодноразово публічно заявляла, що перестала перейматися через зморшки та обрала природність. Сьогодні акторка надає перевагу мінімуму косметики, затишному й комфортному одягу та догляду за собою без радикальних пластичних втручань.

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Куди зникла Кемерон Діас?

Після виходу мюзиклу "Енні" у 2014 році Камерон раптово поставила свою успішну акторську кар'єру на паузу. Акторка пояснила це тим, що їй потрібно було повернути контроль над власним життям і присвятити час родині.

Такий вигляд мала Кемерон Діас раніше Фото: колаж Фокус

У 2015 році вона вийшла заміж за музиканта Бенджі Меддена. Подружжя виховує двох дітей — доньку Реддікс та сина Кардинала.

Під час творчої перерви Діас заснувала власний бренд органічного вина Avaline та видала книжки про здоров'я та догляд за тілом.

Такий вигляд Кемерон Діас має зараз Фото: Instagram

Повернення на екрани

Пауза тривала десятиліття, проте зірка вирішила відновити кінокар'єру. Кемерон Діас повернулася в кіно, зігравши головну роль разом із Джеймі Фоксом у комедійному бойовику від Netflix із промовистою назвою "Знову в ділі" (Back in Action).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Кемерон Діас уперше помітили на вулиці з маленьким сином.